الكشف عن مواعيد الجولة 17 من الدوري.. وموقف مباراتي الأهلي والزمالك

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 - 22:22

كتب : FilGoal

محمود عبد الرحيم جنش - الأهلي × فيوتشر

أعلنت رابطة المحترفين مواعيد مباريات الجولة 17 من منافسات الموسم الحالي لمسابقة الدوري.

وستقام مباريات الجولة أيام 3 و4 و5 أبريل بعدما كان من المقرر إقامتها 31 مارس و1 و2 أبريل.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة 17 من مسابقة الدوري كالتالي:

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قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏دوري nile مباريات الجولة ال 17 المقاولون العرب 10:00 سموحة الجونة 10:00 سنادالي زد الإسماعيلي قادالمفا امیکا كليوباترا الخميس أبريل الداخلية فاركو البنك الأهلي الاتحاد السكندري إنبي 10:00 المرب المصري الجمعة طلائع الجيش ® 10:00 مؤجل بيراميدز بلدية المحلة الأهلي الزمالك مودرن فيوتشر #دوري_‏'‏

وتأجلت مواجهات الإسماعيلي مع سموحة، الجونة مع المقاولون العرب وسيراميكا كليوبترا مع زد التي كان من المقرر إقامتها الأحد المقبل، لتقام الأربعاء الموافق الثالث من أبريل.

كما تأجلت مباريات إنبي مع فاركو، المصري مع الاتحاد والبنك الأهلي مع الداخلية التي كان من المقرر إقامتها الاثنين المقبل، لتقام الخميس الموافق الرابع من أبريل.

بينما تأجلت مواجهة بيراميدز مع طلائع الجيش التي كان من المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، لتقام الجمعة الموافق الخامس من أبريل.

وسبق أن تأجلت مباراتي الأهلي ومودرن فيوتشر، والزمالك وبلدية المحلة بسبب مشاركة الأهلي والزمالك ومودرن فيوتشر قاريا ليتم تحديد موعدهما في وقت لاحق.

ويتصدر المصري الترتيب برصيد 27 نقطة من 14 مباراة، ويأتي إنبي في المركز الثاني برصيد 26 نقطة من 15مباراة.

الأهلي الزمالك الدوري المصري
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