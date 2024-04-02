الكشف عن مواعيد الجولة 17 من الدوري.. وموقف مباراتي الأهلي والزمالك

أعلنت رابطة المحترفين مواعيد مباريات الجولة 17 من منافسات الموسم الحالي لمسابقة الدوري.

وستقام مباريات الجولة أيام 3 و4 و5 أبريل بعدما كان من المقرر إقامتها 31 مارس و1 و2 أبريل.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة 17 من مسابقة الدوري كالتالي:

وتأجلت مواجهات الإسماعيلي مع سموحة، الجونة مع المقاولون العرب وسيراميكا كليوبترا مع زد التي كان من المقرر إقامتها الأحد المقبل، لتقام الأربعاء الموافق الثالث من أبريل.

كما تأجلت مباريات إنبي مع فاركو، المصري مع الاتحاد والبنك الأهلي مع الداخلية التي كان من المقرر إقامتها الاثنين المقبل، لتقام الخميس الموافق الرابع من أبريل.

بينما تأجلت مواجهة بيراميدز مع طلائع الجيش التي كان من المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، لتقام الجمعة الموافق الخامس من أبريل.

وسبق أن تأجلت مباراتي الأهلي ومودرن فيوتشر، والزمالك وبلدية المحلة بسبب مشاركة الأهلي والزمالك ومودرن فيوتشر قاريا ليتم تحديد موعدهما في وقت لاحق.

ويتصدر المصري الترتيب برصيد 27 نقطة من 14 مباراة، ويأتي إنبي في المركز الثاني برصيد 26 نقطة من 15مباراة.