كوكا يسجل ثنائية ويصنع في فوز ألانياسبور على غازي عنتاب

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 - 22:19

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا

حقق ألانيا سبور الفوز على غازي عنتاب بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الـ 31 من الدوري التركي.

أحمد حسن كوكا

النادي : ألانياسبور

ألانياسبور

سجل ثلاثية ألانيا سبور في المباراة كل من أحمد حسن "كوكا" الذي أحرز ثنائية وأجوز أيدين

الفوز رفع رصيد ألانيا سبور للنقطة الـ 42 في المركز التاسع بينما توقف رصيد غازي عنتاب عند النقطة 31 في المركز الـ 17.

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بالثنائية التي سجلها يكون كوكا قد وصل إلى الهدف رقم 7 مع ألانيا سبور منذ بداية الموسم الحالي بالإضافة إلى صناعة هدفين.

تقدم كوكا بالهدف الأول في الدقيقة السادسة برأسية مستغلا عرضية من ريتشارد كويلهو.

وفي الدقيقة الـ 32 سجل أيدين الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من كوكا ليضعه في حالة انفراد من وسط الملعب.

وسجل كوكا من جديد الهدف الثالث لألانيا سبور في الدقيقة الـ 72 بعد تمريرة من أيدين.

وسيلعب ألانيا سبور مباراته المقبلة ضد جالاتاسراي يوم 15 إبريل المقبل.

أحمد حسن كوكا ألانيا سبور
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