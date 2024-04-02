انتهت كرة يد - الزمالك (31)-(33) الأهلي

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 - 21:59

كتب : FilGoal

أحمد راضي - الأهلي ضد الزمالك كرة يد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والزمالك في دوري كرة اليد المصري.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي 33-31 برميات الترجيح.

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ق30. تعاادل قاتل واللجوء لرميات الترجيح 28-28.

ق29 دقيقة واحدة على النهاية والزمالك يتعادل 27-27.

ق24. بطاقة حمراء لكاستيلو لاعب الأهلي والنتيجة الحالية تقدم الأحمر 25-23.

ق23. الأهلي يقتدم 24-23.

ق22. الأهلي يتعادل من جديد 23-23.

ق20. الزمالك يتقدم لأول مرة في الشوط الثاني 22-21.

ق11. الزمالك يتعادل 17-17.

ق9. حميد يتألق ويمنع التعادل للزمالك. النتيجة الحالية 17-16 للأهلي.

ق4. الزمالك يقلص الفارق.. 16-15.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بنتيجة 15-12 للأهلي.

الأهلي يوسع الفارق.. النتيجة الحالية 13-10.

ق19. الزمالك يقلص الفارق.. النتيجة الحالية 10-9.

ق13. الأهلي يتقدم بنتيجة 6-5.

ق10. الزمالك يتقدم بنتيجة 5-4.

بداية المباراة بعد قليل

الأهلي الزمالك كرة يد
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