انتهت كرة يد - الزمالك (31)-(33) الأهلي
الثلاثاء، 02 أبريل 2024 - 21:59
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والزمالك في دوري كرة اليد المصري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بفوز الأهلي 33-31 برميات الترجيح.
ق30. تعاادل قاتل واللجوء لرميات الترجيح 28-28.
ق29 دقيقة واحدة على النهاية والزمالك يتعادل 27-27.
ق24. بطاقة حمراء لكاستيلو لاعب الأهلي والنتيجة الحالية تقدم الأحمر 25-23.
ق23. الأهلي يقتدم 24-23.
ق22. الأهلي يتعادل من جديد 23-23.
ق20. الزمالك يتقدم لأول مرة في الشوط الثاني 22-21.
ق11. الزمالك يتعادل 17-17.
ق9. حميد يتألق ويمنع التعادل للزمالك. النتيجة الحالية 17-16 للأهلي.
ق4. الزمالك يقلص الفارق.. 16-15.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بنتيجة 15-12 للأهلي.
الأهلي يوسع الفارق.. النتيجة الحالية 13-10.
ق19. الزمالك يقلص الفارق.. النتيجة الحالية 10-9.
ق13. الأهلي يتقدم بنتيجة 6-5.
ق10. الزمالك يتقدم بنتيجة 5-4.
بداية المباراة بعد قليل