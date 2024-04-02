انتهت كأس إيطاليا - يوفنتوس (2)-(0) لاتسيو.
الثلاثاء، 02 أبريل 2024 - 21:00
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة يوفنتوس ضد لاتسيو في نصف نهائي كأس إيطاليا.
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نهاية المباراة
ق64. جوووووول الثاني ليوفنتوس عن طريق دوسان فلاهوفيتش بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق50. جوووووول أول ليوفنتوس عن طريق فيدريكو كييزا بانقراد بالمرمى.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق13. إلغاء ركلة الجزاء بسبب وجود حالة تسلل.
ق12. ركلة جزاااء ليوفنتوس.
بداية المباراة
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