انتهت كأس إيطاليا - يوفنتوس (2)-(0) لاتسيو.

يوفنتوس يضع قدما في نهائي كأس إيطاليا بثنائية في الذهاب ضد لاتسيو

كوكا يسجل ثنائية ويصنع في فوز ألانياسبور على غازي عنتاب

في مشاركته الأولى.. إياد العسقلاني يساهم في فوز روستوف على خيمكي بركلات الترجيح

إياد العسقلاني أساسي لأول مرة مع روستوف في كأس روسيا

الثنائي رونالدو ولاعب مفاجأة.. مارسيلو يختار تشكيل أفضل من لعب جوارهم

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