انتهت في الدوري السعودي - الهلال (3)-(0) الأخدود.. النصر (8)-(0) أبها.. حفلة أهداف

يلعب النصر أمام أبها ضمن الجولة 26 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويقود كريستيانو رونالدو وساديو ماني تشكيل النصر الأساسي أمام أبها.

فيما يلعب الهلال متصدر الترتيب أمام الأخدود ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ويعتمد البرتغالي جورج جيسوس مدرب الهلال على صالح الشهري في قيادة هجوم فريقه أمام الأخدود في ظل غياب الصربي ألكساندر ميتروفيتش هداف الفريق.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الهلال أمام الأخدود والنصر ضد أبها.

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النصر × أبها

نهاية المباراة

ق84 العليوة يضيف الهدف الثامن لنادي النصر

ق63 عبد العزيز العليوة يسجل الهدف السابع لنادي النصر

ق51 عبد الرحمن غريب يسجل الهدف السادس لنادي النصر

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق44 عبد المجيد الصليهم يسجل الهدف الخامس لنادي النصر

ق42 الهدف الرابع لنادي النصر عن طريق كريستيانو رونالدو

ق34 كريستيانو رونالدو أرسل تمريرة من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار قابلها ماني من أمام المرمى بتسديدة سكنت الشباك.

ق21 رونالدو يسجل الهدف الثاني لنادي النصر من ركلة ثابتة جديدة.

ق12 رونالدو يسجل الهدف الأول لنادي النصر من ضربة ثابتة.

ق9 رونالدو يطالب بركلة جزاء بعد كرة مشتركة بمنطقة الجزاء

انطلاق المباراة

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الهلال × الأخدود

نهاية المباراة ق73 سالم الدوسري يسجل هدف الهلال الثالث

ق67هجمة مرتدة سريعة للهلال أنهاها سالم الدوسري بتمريرة بينية تجاه مالكوم فيليبي المنطلق بشكل منفرد بالمرمى والذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الزاوية اليسرى للشباك.

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق41 محاولة هجومية خطيرة للهلال بعرضية عن طريق ميشيل ديلجادو من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها علي البليهي برأسية مرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.

ق18 هجمة منظمة للهلال بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها روبن نيفيز بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها صالح الشهري برأسية وضعت الكرة داخل الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

انطلاق المباراة