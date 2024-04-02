تشكيل النصر - رونالدو وماني يقودان الهجوم أمام أبها.. وغياب بروزوفيتش

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 - 20:25

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - ساديو ماني - النصر

يقود كريستيانو رونالدو وساديو ماني تشكيل النصر الأساسي أمام أبها.

ويلعب النصر أمام أبها ضمن الجولة 26 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويعود إيمريك لابورت لتسكيل النصر، فيما يغيب مارسيلو بروزوفيتش عن النصر أمام أبها

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وجاء تشكيل النصر لمواجهة أبها كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

الدفاع: أليكس تيليس - محمد فتيل - إيمريك لابورت - نواف البوشل

الوسط: سامي النجعي - عبد المجيد الصليهم - أوتافيو مونتيرو

الهجوم: ساديو ماني - رونالدو - عبد الرحمن غريب

النصر أبها
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