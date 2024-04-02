تشكيل الهلال - كوليبالي وبونو أساسيان.. والشهري يعوض غياب ميتروفيتش أمام الأخدود

يعتمد البرتغالي جورج جيسوس مدرب الهلال على صالح الشهري في قيادة هجوم فريقه أمام الأخدود في ظل غياب الصربي ألكساندر ميتروفيتش هداف الفريق.

ويلعب الهلال أمام الأخدود ضمن الجولة 26 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

كما يتواجد المغربي ياسين بونو في حراسة المرمى وكاليدو كوليبالي في خط دفاع الزعيم أمام الأخدود.

ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 71 نقطة، فيما يحتل الأخدود المركز الـ15 برصيد 24 نقطة.

وجاء تشكيل الهلال لمواجهة الأخدود كالتالي:

الحارس: ياسين بونو.

الدفاع: سعود عبد الحميد – كاليدو كوليبالي – علي البليهي – لودي.

الوسط: روبن نيفيز – ميشايل – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

الهجوم: مالكوم - صالح الشهري – سالم الدوسري.