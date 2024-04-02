إياد العسقلاني أساسي لأول مرة مع روستوف في كأس روسيا

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 - 19:37

كتب : FilGoal

إياد العسقلاني

ظهر إياد العسقلاني لأول مرة في تشكيل فريقه الأساسي روستوف الروسي منذ انضمامه له.

إياد العسقلاني

النادي : روستوف نا دونو

روستوف نا دونو

ويلعب روستوف الروسي ضد خيمكي في ربع نهائي كأس روسا، وهي أول مباراة يشارك فيها إياد العسقلاني كأساسي.

وانضم المدافع المصري الشاب إياد العسقلاني لصفوف روستوف الروسي قادما من الإسماعيلي في يناير الماضي مقابل 900 ألف دولار.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إياد العسقلاني خبر في الجول - العسقلاني جاهز للمشاركة مع روستوف بعد تعافيه من الإصابة يحيى علي لـ في الجول: احتراف إياد العسقلاني بداية لخروج جيل جديد من مصر إلى أوروبا

ولم يشارك العسقلاني من قبل مع روستوف في أي مباراة بسبب تعرضه للإصابة.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن توصل الأهلي لاتفاق لضم إياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي في الصيف المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي تواصل مع اللاعب ووكيله أحمد يحيى، وقدم عرضا رحب به كليهما.

وسيبدأ الأهلي التفاوض مع نادي الروسي من أجل ضم اللاعب بشكل نهائي.

ويشغل اللاعب البالغ 19 عاما مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع.

وخاض إياد الموسم الجاري قبل رحيله عن صفوف الإسماعيلي 10 مباريات دون أن يسجل أو يصنع.

وتواجد إياد في قائمة منتخب مصر الأولمبي في بطولة كأس غرب آسيا والتي حل فيها المنتخب رابعا.

ولم يخض العسقلاني أي مباراة مع روستوف بسبب الإصابة، وأصبح جاهزا للمشاركة مع فريقه حيث خاض التدريبات الجماعية مؤخرا.

إياد العسقلاني روستوف الدوري الروسي
نرشح لكم
الدوري الفرنسي - لا أحد يقترب من مبابي في صراع الهدافين.. ومركز مصطفى محمد في القائمة الدوري الألماني – صدارة ساحقة لـ كين على الهداف.. ومنافسة غينية بلجيكية وتواجد مرموش منح مرموش الفرصة.. فرانكفورت يعلن تجديد عقد مديره الرياضي الدوري الإنجليزي – توهج صلاح وحذر هالاند.. منافسة 6 لاعبين على جائزة الهداف مصطفى محمد يسجل ويقود نانت لفوز صعب على نيس هدف صلاح يقود ليفربول لفوز مثير على برايتون.. وصدارة مؤقتة انتهت الدوري الفرنسي - نانت (2)-(1) نيس انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(1) برايتون.. فوز رفاق صلاح
أخر الأخبار
إياد العسقلاني أساسي لأول مرة مع روستوف في كأس روسيا 15 دقيقة | المحترفون
مصطفى شوبير: والدي لن يفرض رأيه على الأهلي.. والشناوي حارس مصر الأول 46 دقيقة | الدوري المصري
أبو جبل: أنا حارس مصر الأول.. ولا أعلم شيئا عن إفساد شوبير انضمامي لـ الأهلي 53 دقيقة | الدوري المصري
حسام البدري يعلن عبر في الجول استقالتة من الزوراء العراقي ساعة | الكرة المصرية
اتحاد الكرة يطالب الأندية بتوفير جهاز إنعاش القلب بجميع أقسام الدوريات 2 ساعة | القسم الثاني
الثنائي رونالدو ولاعب مفاجأة.. مارسيلو يختار تشكيل أفضل من لعب جوارهم 2 ساعة | أمريكا
أحمد دياب لـ في الجول: حصلنا على موافقة جميع الأطراف المعنية لإقامة قمة الدوري في السعودية 2 ساعة | الدوري المصري
الدوري الفرنسي - لا أحد يقترب من مبابي في صراع الهدافين.. ومركز مصطفى محمد في القائمة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 داليتش: أتمنى أن يكون في بلدي استاد مثل العاصمة.. وهذا أكثر لاعب لفت انتباهي في مصر 2 خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إياد العسقلاني 3 رسالة أخيرة من مودريتش لـ مصر 4 مصدر من بيراميدز يرد عبر في الجول على أزمة عينة رمضان صبحي