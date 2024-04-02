إياد العسقلاني أساسي لأول مرة مع روستوف في كأس روسيا

ظهر إياد العسقلاني لأول مرة في تشكيل فريقه الأساسي روستوف الروسي منذ انضمامه له.

إياد العسقلاني النادي : روستوف نا دونو روستوف نا دونو

ويلعب روستوف الروسي ضد خيمكي في ربع نهائي كأس روسا، وهي أول مباراة يشارك فيها إياد العسقلاني كأساسي.

وانضم المدافع المصري الشاب إياد العسقلاني لصفوف روستوف الروسي قادما من الإسماعيلي في يناير الماضي مقابل 900 ألف دولار.

ولم يشارك العسقلاني من قبل مع روستوف في أي مباراة بسبب تعرضه للإصابة.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن توصل الأهلي لاتفاق لضم إياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي في الصيف المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي تواصل مع اللاعب ووكيله أحمد يحيى، وقدم عرضا رحب به كليهما.

وسيبدأ الأهلي التفاوض مع نادي الروسي من أجل ضم اللاعب بشكل نهائي.

ويشغل اللاعب البالغ 19 عاما مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع.

وخاض إياد الموسم الجاري قبل رحيله عن صفوف الإسماعيلي 10 مباريات دون أن يسجل أو يصنع.

وتواجد إياد في قائمة منتخب مصر الأولمبي في بطولة كأس غرب آسيا والتي حل فيها المنتخب رابعا.

ولم يخض العسقلاني أي مباراة مع روستوف بسبب الإصابة، وأصبح جاهزا للمشاركة مع فريقه حيث خاض التدريبات الجماعية مؤخرا.