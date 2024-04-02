مصطفى شوبير: والدي لن يفرض رأيه على الأهلي.. والشناوي حارس مصر الأول

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 - 19:05

كتب : FilGoal

مصطفى شوبير

كشف مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي حقيقة تدخل والده في عدم انتقال محمد أبو جبل إلى القلعة الحمراء في يناير الماضي.

مصطفى شوبير

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال شوبير في برنامج رامز جاب من الآخر: "والدي لن يفرض رأيه على النادي وعمله هو الكشف عن الأخبار مثلما انفرد بخبر مفاوضات الأهلي مع محمد أبو جبل".

وبسؤاله عن هدف تعادل فيوتشر في الأهلي الذي سكن شباكه خلال نهائي السوبر المصري في الإمارات رد قائلا: "لم أرى عمر السعيد وقت لعب الكرة، ووالدي كان في حالة عصبية شديدة بعد هذا الهدف".

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وأتم تصريحاته بالإجابة على سؤال من هو حارس مرمى مصر الأول قائلا: "محمد الشناوي".

ويستعد الأهلي حاليا لمواجهة سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل في استاد القاهرة.

وانتهى لقاء الذهاب في تنزانيا بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله أحمد نبيل "كوكا".

مصطفى شوبير الأهلي محمد أبو جبل
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