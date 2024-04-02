مصطفى شوبير: والدي لن يفرض رأيه على الأهلي.. والشناوي حارس مصر الأول

كشف مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي حقيقة تدخل والده في عدم انتقال محمد أبو جبل إلى القلعة الحمراء في يناير الماضي.

مصطفى شوبير النادي : الأهلي الأهلي

وقال شوبير في برنامج رامز جاب من الآخر: "والدي لن يفرض رأيه على النادي وعمله هو الكشف عن الأخبار مثلما انفرد بخبر مفاوضات الأهلي مع محمد أبو جبل".

وبسؤاله عن هدف تعادل فيوتشر في الأهلي الذي سكن شباكه خلال نهائي السوبر المصري في الإمارات رد قائلا: "لم أرى عمر السعيد وقت لعب الكرة، ووالدي كان في حالة عصبية شديدة بعد هذا الهدف".

وأتم تصريحاته بالإجابة على سؤال من هو حارس مرمى مصر الأول قائلا: "محمد الشناوي".

ويستعد الأهلي حاليا لمواجهة سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل في استاد القاهرة.

وانتهى لقاء الذهاب في تنزانيا بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله أحمد نبيل "كوكا".