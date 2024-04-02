أبو جبل: أنا حارس مصر الأول.. ولا أعلم شيئا عن إفساد شوبير انضمامي لـ الأهلي

كشف محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي عن حقيقة دخوله في مشادة مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي خلال معسكر منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا.

وقال أبو جبر عبر برنامج رامز جاب من الآخر: "لم تحدث أي مشادة بيني وبين كهربا في معسكر منتخب مصر وكل ما قيل وقتها خرج من أشخاص لهم مصالح في عدم انضمام محمد أبو جبل إلى الأهلي".

وعن تسديده ركلة الترجيح ضد الكونغو الديمقراطية في ربع النهائي قال: "أحمد حجازي أشار لي أن الدور جاء علي لتسديد الركلة ولذلك سددت الكرة".

وبسؤاله هل استعان مصطفى شوبير حارس الأهلي بوالده الإعلامي أحمد شوبير لإفساد انتقاله إلى الأهلي رد أبو جبل قائلا: "لا أعرف أي شيء عن هذا الأمر".

وأجاب أبو جبل على سؤال آخر وهو هل يتمنى اللعب للأهلي حتى الآن قائلا: "اللعب في الأهلي شرف لأي لاعب".

وأتم تصريحاته بالإجابة على سؤال من هو حارس مرمى مصر الأول ليجاوب: "أنا حارس مصر الأول".