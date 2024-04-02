حسام البدري يعلن عبر في الجول استقالتة من الزوراء العراقي

مصطفى شوبير: والدي لن يفرض رأيه على الأهلي.. والشناوي حارس مصر الأول

أبو جبل: أنا حارس مصر الأول.. ولا أعلم شيئا عن إفساد شوبير انضمامي لـ الأهلي

اتحاد الكرة يطالب الأندية بتوفير جهاز إنعاش القلب بجميع أقسام الدوريات

أحمد دياب لـ في الجول: حصلنا على موافقة جميع الأطراف المعنية لإقامة قمة الدوري في السعودية

مصدر من كاف يكشف لـ في الجول شروط إقامة قمة الدوري المصري في السعودية

الأهلي: نطلب من اتحاد الكرة إفادتنا بإجراءاته ضد مخالفة الشيبي للوائح

دياب: الأهلي والزمالك سيحصلان على مئات الملايين من إقامة مباراتي القمة في السعودية

الكومي: لم نعلن عقوبات نهائي الكأس بسبب عدم إرسال الحكم البرازيلي تقريره