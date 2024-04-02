حسام البدري يعلن عبر في الجول استقالتة من الزوراء العراقي

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 - 17:54

كتب : عمرو نبيل

حسام البدري

تقدم حسام البدري المدير الفني للزوراء العراقي باستقالته من تدريب الفريق.

وقال البدري لـFilGoal.com: "تقدمت بالاستقالة من تدريب الزوراء العراقي لظروف خاصة".

وأضاف "سوف أغادر العراق خلال الساعات المقبلة".

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وانتهت آخر مباراة لفريق الزوراء مع حسام البدري بالتعادل السلبي ضد النجف في الدوري العراقي.

ويحتل الزوراء المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 31 نقطة من 20 مباراة.

بفارق 14 نقطة عن الشرطة المتصدر.

وكان حسام البدري تولى تدريب الزوراء العراقي في شهر أغسطس الماضي وقبل انطلاق الموسم.

حسام البدري الدوري العراقي الزوراء
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