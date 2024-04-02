اتحاد الكرة يطالب الأندية بتوفير جهاز إنعاش القلب بجميع أقسام الدوريات

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 - 17:27

كتب : رضا السنباطي

شعار اتحاد الكرة

خاطب اتحاد الكرة جميع أندية ومراكز الشباب لجميع الأقسام بالدوري المصرية بضرورة وجود جهاز الصدمات الكهربائية بسيارة الإسعاف.

وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها وزارة الشباب والرياضة لتطوير منظومة وأداء العمل بقطاع الرياضة والحرص على صحة المواطن بصفة عامة والرياضيين بشكل خاص تحقيقا للأهداف الاستراتيجية للوزارة والتي تتماشى مع خطى الدولة.

وأكد اتحاد الكرة في خطابه الآتي:

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ضرورة التأكيد على الأندية توفير جهاز الإنعاش القلبي (جهاز الصدمات الكهربائية) ويستخدم تحت إشراف طبيب متخصص وطبقا لرؤيته أثناء المباريات.

التنسيق مع هيئة الإسعاف لتواجد الجهاز بسيارات الإسعاف التي تقوم بعملية التأمين الطبي.

وكشف هاني الشهيدي رئيس اللجنة الطبية في اتحاد كرة القدم في وقت سابق عن الإجراءات المستجدة للتعامل مع حالات الإصابات الطارئة في الملاعب المصرية.

وقال الشهيدي "الأسبوع المقبل سيكون هناك مقابلة مع كل الأجهزة الطبية لفرق الدوري لتدريبهم على التعامل مع حالات إنعاش القلب".

وأضاف "التوعية تشمل التعامل مع حالات إنعاش القلب والحالات الطارئة وفقا لشهادات طبية معتمدة".

وواصل "جهاز إنعاش القلب في الملعب سيتواجد مع كل الأجهزة الطبية لفرق الدوري".

وأردف "أحمد رفعت تعرض لجهاز الصدمات الكهربائية داخل سيارة الإسعاف في الملعب وتلقى 12 صدمة أثناء الطريق من الملعب إلى المستشفى".

وأتم تصريحاته "سنؤكد على تجهيز سيارات الإسعاف بكل الأجهزة الطبية اللازمة للتعامل مع أي حالة طارئة في أي مباراة في الدرجات الأدنى من الدوري".

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