الثنائي رونالدو ولاعب مفاجأة.. مارسيلو يختار تشكيل أفضل من لعب جوارهم

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 - 17:17

كتب : FilGoal

الأهلي - فلومينينسي - مارسيلو

اختار مارسيلو نجم منتخب البرازيل وريال مدريد السابق تشكيل أفضل اللاعبين الذي لعب جوارهم طوال مسيرته الكروية.

مارسيلو

النادي : فلومينينسي

البرازيل

ونقلت صحيفة "آس" اختيارات مارسيلو خلال استضافته في بودكاست عبر يوتيوب.

وغلب على اختيارات مارسيلو لاعبي ريال مدريد السابقين.

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وفضل مارسيلو اختيار كيلور نافاس حارس كوستاريكا وريال مدريد السابق على إيكر كاسياس أسطورة حراسة المرمى في ريال مدريد.

وجاءت اختيارات مارسيلو كالآتي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: رافينيا (لاعب بايرن ميونيخ السابق) – تياجو سيلفا – سيرجيو راموس – روبيرتو كارلوس

الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو

الهجوم: نيمار – رونالدو – كريستيانو رونالدو

ويلعب مارسيلو حاليا مع فريق فلومينينسي البرازيلي وحقق معه المركز الثاني في كأس العالم للأندية قبل عدة شهور.

مارسيلو بدأ مسيرته مع فلومينينسي في عام 2005 وانتقل إلى ريال مدريد في 2007 وظل مع الملكي حتى عام 2022 قبل أن ينتقل إلى أولمبياكوس اليوناني، ويعود إلى فريقه البرازيلي من جديد في 2023.

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