أحمد دياب لـ في الجول: حصلنا على موافقة جميع الأطراف المعنية لإقامة قمة الدوري في السعودية

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 - 17:00

كتب : أحمد خولي

أحمد دياب - رئيس رابطة الأندية

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصري عن مستجدات العمل على إقامة مباراتي قمة الدوري بين الأهلي والزمالك في المملكة العربية السعودية.

وقال دياب لـFilGoal.com: "نتأخذ كافة الإجراءات وبدأنا كافة المخاطبات من أجل تأصيل قانونية إقامة قمتي الدوري بين الأهلي والزمالك في السعودية".

وأضاف "حصلنا على موافقات كل من الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد المصري لكرة القدم ونحن كرابطة أندية وكل من ناديي الأهلي والزمالك".

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وأكمل "بدأنا إجراءات الحصول على موافقة الكاف واتحاد الكرة بالأمس خاطب الاتحاد الإفريقي بكافة الإجراءات وأبلغه بكافة التفاصيل".

وواصل "الكاف بدوره خاطب الاتحاد الدولي بكل شئ وننتظر رده".

وأتم تصريحاته "مباراتا القمة في موعدهما المحدد سلفا دون أى تعديلات أو تغييرات ولن يكون هناك تعارض على الاطلاق بينها وبين الارتباطات الإفريقية للقطبين وسيتم توفير كل الامكانيات والتسهيلات من أجل ضمان راحة كلاهما وعدم التعارض مع الارتباطات المحلية أو الإفريقية".

وقال مصدر من الاتحاد الإفريقي لـFilGoal.com: " لابد أن يخطرنا اتحاد الكرة المصري بإقامة قمة الأهلي والزمالك في السعودية وإرسال الموافقة له على إقامة المباراة في دولة أخرى لأنها تخص مسابقة الدوري المحلي".

وأضاف "يجب أن يكون هناك موافقة من اتحاد الكرة ورابطة الأندية والفريقين طرفي اللقاء على إقامة المباراة في السعودية".

وأتم تصريحاته "كذلك يجب أن تحصل السعودية على موافقة الاتحاد الآسيوي لإقامة مباراة في دوري من قارة أخرى هناك".

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