الدوري الفرنسي - لا أحد يقترب من مبابي في صراع الهدافين.. ومركز مصطفى محمد في القائمة

يتصدر كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان قائمة هدافي الدوري الفرنسي برصيد 24 هدفا.

ويبتعد المهاجم الفرنسي عن أقرب ملاحقيه وهو جوناثان ديفيد لاعب ليل الذي سجل 15 هدفا.

ويتواجد أليكساندر لاكازيت لاعب ليون في المركز الثالث وتمكن من تسجيل 13 هدفا.

ويأتي الدولي المصري مصطفى محمد لاعب نانت في المركز الثامن في القائمة برصيد 8 أهداف، بالرغم من أن فريقه قريب من منطقة الهبوط إذ يحتل المركز الـ14 في جدول الترتيب.

جدول ترتيب الهدافين

1 – كيليان مبابي 24 هدفا

2 – جوناثان ديفيد 15 هدفا

3 – أليكساندر لاكازيت 13 هدفا.

المباريات المتبقية

تعتبر المباريات المتبقية صعبة بداية من صاحب المركز الثاني، إذ يعتبر مبابي وفريقه في موقف أسهل بسبب الهيمنة على الدوري.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول الترتيب برصيد 62 نقطة بفارق 11 نقطة عن بريست الوصيف.

المباريات المتبقية لباريس

الجولة 28: كليرمونت على حديقة الأمراء

الجولة 29: لوريان خارج حديقة الأمراء

الجولة 30: ليون على حديقة الأمراء

الجولة 31: لو هافر على حديقة الأمراء

الجولة 32: نيس خارج حديقة الأمراء

الجولة 33: تولوز على حديقة الأمراء

الجولة 34: ميتز خارج حديقة الأمراء

المباريات المتبقية لليل

الجولة 28: مارسيليا على ديكاثلون

الجولة 29: موناكو خارج ديكاثلون

الجولة 30: ستراسبورج على ديكاثلون

الجولة 31: ميتز خارج ديكثالون

الجولة 32: ليون على ديكاثلون

الجولة 33: نانت خارج ديكاثلون

الجولة 34: على ديكاثلون

المباريات المتبقية لليون

الجولة 28: نانت خارج جروباما

الجولة 29: بريست على جروباما

الجولة 30: باريس سان جيرمان خارج جروباما

الجولة 31: موناكو على جروباما

الجولة 32: ليل خارج جروباما

الجولة 33: كليرمونت خارج جروباما

الجولة 34: ستراسبورج على جروباما