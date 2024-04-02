مصدر من كاف يكشف لـ في الجول شروط إقامة قمة الدوري المصري في السعودية

كشف مصدر مسؤول من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن الإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل الاتحاد المصري لإقامة قمة الدوري بين الأهلي والزمالك في السعودية.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لابد أن يخطرنا اتحاد الكرة المصري بإقامة قمة الأهلي والزمالك في السعودية وإرسال الموافقة له على إقامة المباراة في دولة أخرى لأنها تخص مسابقة الدوري المحلي".

وأضاف "يجب أن يكون هناك موافقة من اتحاد الكرة ورابطة الأندية والفريقين طرفي اللقاء على إقامة المباراة في السعودية".

وأتم تصريحاته "كذلك يجب أن تحصل السعودية على موافقة الاتحاد الآسيوي لإقامة مباراة في دوري من قارة أخرى هناك".

وكان أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية أكد على اقتراب الإعلان عن استضافة المملكة العربية السعودية لمباراتي قمة الدوري بين الأهلي والزمالك.

وقال دياب "العائد المادي من إقامة مباراتي القمة في السعودية سيكون للأهلي والزمالك وباقي الـ16 ناديا في الدوري المصري".

وواصل "حصلنا على موافقة مبدئية من الأهلي والزمالك حتى نكمل التفاوض مع الجانب السعودي".

وشدد "العرض مجزي جدا للأهلي والزمالك لإقامة مباراتي القمة في السعوية، العائد يصل إلى مئات الملايين للقطبين، وعدة ملايين إلى باقي الأندية".

وأشار "مباراة قمة الدور الأول للدوري المصري ستكون في ملعب الأول بارك، والثانية في ملعب الجوهرة المشعة".

وأتم تصريحاته "المباراة الأولى خاصة بالزمالك وسيكون عليها رعاة نادي الزمالك، والثانية مباراة الأهلي وعليها رعاة الأهلي، والمباراتين بتحكيم مصري".