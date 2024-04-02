أمام سيتي أو برشلونة.. ريال مدريد يستعد لتشغيل شاشة بتقنية 360 درجة في سنتياجو برنابيو

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 - 15:52

كتب : عمرو عبد المنعم

ريال مدريد - مانشستر سيتي - ملعب سنتياجو برنابيو

يستعد ريال مدريد لإطلاق الشاشة الجديدة في ملعبه سنتياجو برنابيو والتي ستكون بزاوية 360 درجة بشكل مختلف تماما عن الشاشات المعتادة في ملاعب كرة القدم.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد يستعد لتشغيل الشاشة الجديدة بشكل رسمي سواء أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، أو أمام برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني يوم 21 أبريل الجاري.

والأمر يتوقف على نتيجة التجارب التي ستخضع لها الشاشة في الأيام القليلة المقبلة.

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وستتيح الشاشة بزاوية 360 درجة رؤية شاملة لجميع المشاهدين في الملعب، وهي عالية الدقة (13 بكسل LED).

وتتكون الشاشة الجديدة من 18 شاشة تم تكريبهم بجوار بعضهم البعض بطول إجمالي 368 مترا.

ووصلت الشاشة إلى إسبايا خلال رحلة بحرية قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية.

بالإضافة إلى الشاشة سيتم تشغيل نظام صوتي جديد معها مكون من 78 مكبر صوت، و6 مكبرات صوت فرعية، وذلك لتوفير تجربة سماع الأصوات داخل الملعب بتقنية 360 درجة لزيادة الواقعية للجمهور في المدرجات.

وسيكون ريال مدريد هو أول نادي في الدوريات الخمس الكبرى يتمتع بمثل هذه التقنية ويمتلك هذه الشاشة.

وسبق ريال مدريد في أوروبا نادي كراسنودار الروسي الذي يمتلك نفس التقنية في ملعبه.

في الشرق الأوسط يتمتع ملعب خليفة الدولي في قطر بهذه التقنية وظهر بها في كأس العالم 2022.

بالإضافة إلى عدة ملاعب كرة قدم كبيرة في أمريكا الشمالية.

وسيتم تشغيل هذه الشاشة اللوحية الكبيرة في استاد سنتياجو برنابيو عندما يستضيف الملعب الحفلات الموسيقية لمختلف الفنانين.

بالإضافة إلى جذب المعلنين الذي بدأ بالفعل وهناك الكثير من الشركات حجزت مساحة على الشاشة لعرض الإعلانات الخاصة بها في مباريات ريال مدريد، ولا يزال هناك الكثير من الشركات على قائمة الانتظار.

وبدأت خطة تطوير ملعب سنتياجو برنابيو في عام 2019 وتم زيادة عدد مقاعد الملعب بواقع 4000 آلاف مقعد، بالإضافة إلى تغيير شكل الملعب من الخارج والأرضية والسقف الذي أصبح قابل للفتح والغلق.

ريال مدريد الدوري الإسباني ملعب سنتياجو برنابيو
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