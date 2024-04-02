جوارديولا: أنتقد اللاعبين ليشعروا كم هم سيئون.. وهذا موقف المصابين

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 - 15:21

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - لايبزيج ومانشستر سيتي

تهكم بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي على الصحفيين أثناء مؤتمر صحفي وشدد أنه ينتقد اللاعبين ليشعروا كم هم سيئون.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة منافسه أستون فيلا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الأربعاء المقبل.

وقال المدير الفني الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "إيدرسون وكايل ووكر ونيثان أكي سيغيبون عن مباراة أستون فيلا، وربما يستطيع جون ستونز المشاركة في اللقاء".

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وأضاف "أستون فيلا جيد في الكرات الثابت والتحولات السريعة مع تواجد ثنائي سريع للغاية في خط الهجوم".

وأكمل "نعم أقوم بتوجيه اللاعبين أمام الكاميرات لأنني مغرور وأنا الأكثر شهرة في الفريق ولا ألاحظ وجود الكاميرات بسبب غروري، وأنام برضا تام، وبالتالي أنتقد اللاعبين وأجعلهم يشعرون كم هم سيئون".

وتابع "خاصة عندما يسجل إيرلينج هالاند 3 أهداف، لأن الإشادة يجب أن تكون بي وليست به، لهذا السبب استغل وجود الكاميرات، أنصحكم بعدم تصويرنا المرة القادمة ولن تكون مشكلة".

وأتم "المنافسة على لقب الدوري؟ فقط يجب علينا الفوز بالمباريات، لم يعد لدينا الكثير من الفرص لخسارة النقاط".

ولم يشارك الرباعي المصاب في مباراة أرسنال الماضية التي انتهت بالتعادل بدون أهداف.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة ويبتعد بفارق نقطة عن أرسنال الوصيف و3 نقاط عن ليفربول المتصدر.

ويأتي أستون فيلا في المركز الرابع برصيد 59 نقطة.

مانشستر سيتي أستون فيلا الدوري الإنجليزي بيب جوارديولا
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