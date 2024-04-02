منح مرموش الفرصة.. فرانكفورت يعلن تجديد عقد مديره الرياضي

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت تجديد عقد ماركوس كروشي المدير الرياضي للنادي حتى 2028.

ويتواجد المدير الرياضي الألماني في النادي منذ عام 2021، وبالتالي إذ استمر حتى نهاية عقده الجديد فسيكون قد قضى 7 أعوام في النادي.

ويعتبر كروشي من أعطى الفرصة الحقيقة للدولي المصري عمر مرموش.

وتعاقد كروشي مع مرموش في الصيف الماضي دون مقابل بعد انتهاء عقده رفقة فولفسبورج.

ويحصل مرموش حتى الآن مع فرانكفورت على عدد دقائق كبير بالمقارنة مع التجربة السابقة رفقة شتوتجارت حيث قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة من فولفسبورج.

ولعب المهاجم البالغ من العمر 25 عاما في الموسم الحالي مع فرانكفورت 34 مباراة حتى الآن في جميع البطولات.

وشارك مرموش في عدد دقائق 2514 دقيقة وهو أكثر من الموسم الماضي والأكثر على الإطلاق منذ تواجده في الدوري الألماني.

أما في الموسم الماضي فشارك مرموش في 1661 دقيقة في الموسم بأكمله.

ولذلك يعتبر كروشي أكثر من وثق فيه وأعطى له الفرصة الحقيقية لإثبات نفسه.

وسجل مرموش 15 هدفا خلال الموسم الجاري في جميع البطولات، وتمكن من صناعة 6 آخرين.