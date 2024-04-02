الأهلي: نطلب من اتحاد الكرة إفادتنا بإجراءاته ضد مخالفة الشيبي للوائح

طالب النادي الأهلي، من اتحاد الكرة، بإفادته بالإجراءات التي اتخذها ضد لجوء محمد الشيبي لاعب بيراميدز للقضاء المدني، في دعواه ضد حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر.

وحددت محكمة جنح مدينة نصر جلسة 18 إبريل الجاري، للنظر في دعوى لاعب بيراميدز تجاه الشحات.

وجاء نص خطاب النادي الأهلي كالتالي:

نرفع إليكم وبشكل عاجل قيام محكمة جنح مدينة نصر بتحديد جلسة ١٨ أبريل الجاري، للنظر في الدعوى التي أقامها محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز ضد لاعبنا حسين الشحات، بالمخالفة الصارخة للوائح الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم، والتي تمنع لجوء أي من عناصر اللعبة للمحاكم المدنية لفض أي نزاع رياضي.

بل ولم يعبأ صاحب الدعوى بقرار اتحادكم الموقر الذي أحال الشيبي إلى لجنة الانضباط منذ ثلاثة أشهر، للتحقيق واتخاذ اللازم قانونًا قبل أن تنتقل ملفات وقضايا كرة القدم إلى ساحة المحاكم التي يعتز الجميع بدورها وقدسيتها.

ولم يتم اتخاذ أي قرارات حاسمة بخصوص هذا الملف حتى الآن، هذا بالرغم من تأكيدكم الواضح في كتابكم الوارد إلينا بتاريخ ٤-١-٢٠٢٤ على أن اللاعب محمد الشيبي خالف لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، ولائحة فيفا، وتمت إحالته للجنة الانضباط، وأن ما وقع بين اللاعبين الشحات - الشيبي، جاء في حيز المباراة وضمن الأحداث المتعلقة بها، وهو ما ورد في تقرير مراقب المباراة، وتمت الإشارة إلى كل ما سبق في خطابكم إلينا.

كما ورد أيضًا أن لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة "صاحبة الاختصاص في توقيع العقوبات المتعلقة بالأحداث التي تقع أثناء المباريات"، قامت بمعاقبة اللاعب حسين الشحات، وتم تأييد هذه العقوبة من قبل لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم.. وأن الأهلي يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام كافة الجهات الدولية وفقًا للوائح والقوانين.

وكان إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة، ذكر أن اجتماع اتحاد الكرة يوم الأحد ناقش ملف قضية الشيبي والشحات، مضيفا: "لا نريد اللجوء إلى المحاكم المدنية، وقريبا سيكون هناك خطوات لحل هذه المشكلة وسيتم استدعاء اللاعبين للتحقيق في اتحاد الكرة".

ماذا حدث؟

خسر الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية دون رد في لقاء الدور الثاني من دوري الموسم الماضي 2022-2023.

وعقب المباراة نشبت مشادة بين حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز.

بعدها حرص حسين الشحات على مصالحة محمد الشيبي والاعتذار له في الملعب.

لكن بيراميدز قرر تصعيد الأمر والتقدم بشكوى رسمية ضد حسين الشحات أمام لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم.

وقرر الأهلي أيضا توقيع غرامة مالية كبيرة على حسين الشحات بسبب ما بدر منه تجاه الشيبي.

وأعلنت رابطة الأندية إيقاف حسين الشحات لمدة مباراتين لما بدر منه عقب المباراة وتغريمه 20 ألف جنيه.

كما أعلنت الرابطة تحويل شكوى بيراميدز ضد الشحات إلى لجنة الانضباط.