رومانو: يوجد شرط جزاء لـ دي زيربي.. والأخير يعلق على مستقبله

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 - 13:56

كتب : FilGoal

روبرتو دي زيربي - مدرب برايتون

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس عن وجود شرط جزائي في عقد روبيرتو دي زيربي المدير الفني لـ برايتون.

وتواجد المدير الفني الإيطالي ضمن اهتمامات العديد من الأندية مثل بايرن ميونيخ وبرشلونة وليفربول.

وشدد رومانو أن هناك شرط جزائي في عقد دي زيربي يتراوح بين 12 إلى 13 مليون جنيه استرليني.

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وأكد رومانو أن الشرط الجزائي من الممكن أن يفعل فقط في الصيف المقبل.

تعليق دي زيربي

علق دي زيربي من قبل على مستقبله رفقة برايتون قبل مباراة ليفربول الماضية في الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني السابق لشاختار الأوكراني للصحفيين قبل المباراة: "سأتحدث مع توني بلوم -مالك النادي- بشأن خطط الموسم المقبل ثم سأقرر".

وأضاف "لا أحتاج إلى تجديد عقدي من أجل البقاء في تدريب الفريق الموسم المقبل".

وأتم "الآن انتهينا من مناقشة العقود ولكن ليس لأنني قررت ذلك بعد، فالأمر لا يزال مفتوحا".

وخسر برايتون من ليفربول بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحتل برايتون المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة.

برشلونة ليفربول بايرن ميونيخ الدوري الإنجليزي برايتون روبيرتو دي زيربي
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