تقارير: توتر بين إنريكي ومبابي.. قراءة الشفاه أدانت اللاعب أمام مارسيليا

يتعرض كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، لهجوم كبير مع تراجع مستواه خلال المباريات الأخيرة.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وشهدت مواجهة باريس سان جيرمان أمام مضيفه مارسيليا، مواجهة جديدة بين لويس إنريكي مدرب الفريق الباريسي، وكيليان مبابي، حيث شهدت على توتر راكد بين المدرب واللاعب.

ولم يسجل مبابي في مباراتي فرنسا أمام ألمانيا وتشيلي، قبل غيابه عن التهديف في مواجهة مارسيليا بقمة الدوري الفرنسي.

وظهر مبابي أثناء استبداله في مباراة مارسيليا وهو غاضبا، حيث كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن قراءة الشفاه أظهرت ترديده بعض الكلمات أثناء الخروج من الملعب.

وبعد المباراة نشر مبابي صورة غامضة عبر صفحته على انستجرام أثناء خروجه من الملعب وفي يده شارة القيادة.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Kylian Mbappé‎‏ (@‏‎k.mbappe‎‏)‎‏

لويس انريكي المدير الفني لباريس، قرر استبدال مبابي في الدقيقة 64، ليشرك بدلا منه جونزالو راموس الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 85، في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الباريسي بهدفين نظيفين.

ولم يسدد مبابي أي كرة على المرمى في مباراة مارسيليا التي أقيمت على فيلدروم ملعب الأخير، قبل استبداله.

وذكرت صحيفة ليكيب، أن المقربين من مبابي يرون أن قرار استبدال اللاعب يُعد قلة احترام من المدرب، بينما استنكروا الإهانة التي وجهها اللاعب وقت خروجه.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي كان قلقا للغاية من رد فعل الجمهور عندما انتشرت أخبار رحيله وانتقاله إلى ريال مدريد، مما سبب ضغطا كبيرًا على اللاعب.

وأضافت: "مبابي لديه خوف من التعرض لإصابة وتفويت المواعيد الكبرى سواء في دوري أبطال أوروبا، أو بطولة اليورو، وكذلك إكمال انتقاله إلى مدريد بسلام، ولذلك غاب اللاعب عن أفضل حالاته في الأسابيع الأخيرة".

ورد إنريكي على قرار استبدال مبابي: "نفس السؤال كل أسبوع، أنا المدرب أحاول دائما البحث عن الحل الأفضل لفريقي، في بعض الأحيان أكون مخطئنا ولكن أنا المدرب، سواء أعجبك ذلك أم لا"

وأضاف: "يجب أن يضع اللاعبون الغرور جانبا، ديمبيلي وحكيمي وماركينيوس ونونو مينديز ومبابي، أنا فقط من لا يمكن استبداله، إلا إذا قرر رئيس النادي ذلك".