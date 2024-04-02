سكاي تكشف حقيقة خطف ليفربول لمدير يونايتد المحتمل

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 - 13:35

كتب : FilGoal

جيسون ويلكوكس

كشفت شبكة سكاي سبورتس حقيقة خطف نادي ليفربول جيسون ويلكوكس المدير التقني المحتمل لـ مانشستر يونايتد.

وحسب تقارير يوم الإثنين الماضي فأن يونايتد قريب من التعاقد مع ويلكوكس.

وأفادت الشبكة عدم وجود مفاوضات من جانب ليفربول لويلكوكس للتواجد مع مايكل إدواردز في إدارة النادي الرياضية.

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وأكدت الشبكة أن ويلكوكس قد اتفق مع يونايتد للانضمام كمدير تقني ولا توجد أي خطط مع أندية أخرى والأمر فقط يتعلق بالوقت حتى ينضم إلى يونايتد.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، رفض نادي ساوثهامبتون التخلي عن ويلكوكس لصالح مانشستر يونايتد مما جعله يقدم استقالته من أجل الانضمام إلى الشياطين الحمر.

وذكرت الشبكة أن ويلكوكس متحمس للغاية لمشروع مانشستر يونايتد تحت قيادة جيم راتكليف الشريك الجديد في النادي بجانب عائلة جليزرز الأمريكية.

وتسعى شركة أنيوس التي يملكها راتكليف إلى إعادة هيكلة النادي والبناء الإداري قبل الفني داخل الملعب من خلال التعاقد مع أبرز الإداريين والمديرين في الأندية السابقة.

وبسبب النجاح الكبير الذي يحققه مانشستر سيتي ومنظومته القوية فتعاقد مانشستر يونايتد منذ أشهر مع عمر برادة الرئيس التنفيذي السابق لمانشستر سيتي السابق.

وعمل ويلكوكس كمدير فني لفريق تحت 18 عاما لمانشستر سيتي وأصبح مديرا للأكاديمية لمدة 5 أعوام من 2017 إلى 2023.

ويعتبر سيتي أنجح فريق على مستوى الأكاديميات في إنجلترا إذ أخرج العديد من اللاعبين أصحاب الجودة مثل فيل فودين وكول بالمر وريكو لويس وروميو لافيا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة ويبتعد عن توتنام صاحب المركز الخامس بفارق 8 نقاط، وأستون فيلا الرابع بـ11 نقطة.

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