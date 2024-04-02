بويلي: يجب أن نعطي للفريق الوقت للتطور.. وهذه هي مشكلة الجماهير

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 - 13:21

كتب : FilGoal

تود بويلي مالك تشيلسي

يرى تود بويلي مالك نادي تشيلسي أن يجب إعطاء الوقت للفريق من أجل التطور في الفترة المقبلة.

وقال بويلي لمجلة فوربس الأمريكية: "نحن في حاجة إلى أعطاء الوقت للعملية من أجل التطور".

وأضاف "علينا أيضا أن نعطي الوقت للفريق من أجل التطور، ففرديا هم لاعبين لا يصدقون ولديهم مهارات رائعة، لكن مع التطور والوقت ستكون تلك المهارة في صالح الفريق".

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وأكمل "علينا فقط أن نواصل السير على هذا النهج".

وتابع "الجمهور سلاح ذو حدين بسبب اهتمامهم الكبير، فهذا يجعلهم في بعض الأوقات يصبون غضبهم على الفريق ونحن كملاك".

وأنهى حديثه قائلا: "أتفهم ذلك، لكن يجب أن نستمر في التطور".

ويتعرض بويلي للهجوم من قبل جماهير تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج إذ دائما ما يدعموا رومان أبراموفيتش مالك النادي السابق.

وكذلك يتم الهجوم على ماوريسيو بوكيتينو مدرب الفريق بسبب تحقيق النتائج غير المرضية لهم ويرددون اسم جوزيه مورينيو المدير الفني التاريخي للبلوز.

ويحتل تشيلسي المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة ولا يلعب في أي بطولة أوروبية خلال الموسم الجاري.

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