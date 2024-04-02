الدوري الألماني – صدارة ساحقة لـ كين على الهداف.. ومنافسة غينية بلجيكية وتواجد مرموش

يتواجد هاري كين لاعب بايرن ميونيخ في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني وبعيد عن جميع منافسيه.

وسجل المهاجم الإنجليزي 31 هدفا، ويبتعد عن الوصافة بفارق 8 أهداف.

ويأتي في الوصافة المهاجم الغيني سيرهو جويراسي لاعب شتوتجارت إذ سجل 23 هدفا.

ويتواجد المهاجم البلجيكي لويس أوبيندا لاعب لايبزيج في المركز الثالث بتسجيله 19 هدفا.

ويتواجد الدولي المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت في المركز العاشر برصيد 10 أهداف.

جدول ترتيب الهدافين

1 – هاري كين 31 هدفا

2 – سيرهو جويراسي 23 هدفا

3 – لوي أوبيندا 19 هدفا

المباريات المتبقية لبايرن ميونيخ

الجولة 28: هايدنهايم

الجولة 29: كولن

الجولة 30: يونيون برلين

الجولة 31: آينتراخت فرانكفورت

الجولة 32: شتوتجارت

الجولة 33: فولفسبورج

المباريات المتبقية لشتوتجارت

الجولة 28: بوروسيا دورتموند خارج إم إتش بي

الجولة 29: آينتراخت فرانكفورت على إم إتش بي

الجولة 30: فيردر بريمين خارج إم إتش بي

الجولة 31: باير ليفركوزن خارج إم إتش بي

الجولة 32: بايرن ميونيخ على إم إتش بي

الجولة 33: أوجسبورج خارج إم إتش بي

الجولة 34: بوروسيا مونشنجلادباخ على إم إتش بي

المباريات المتبقية للايبزيج

الجولة 28: فرايبورج خارج ريد بول

الجولة 29: فولفسبورج على ريد بول

الجولة 30: هايدنهايم خارج ريد بول

الجولة 31: بوروسيا دورتموند على ريد بول

الجولة 32: هوفنهايم خارج ريد بول

الجولة 33: فيردر بريمين على ريد بول

الجولة 34: آينتراخت فرانكفورت خارج ريد بول