الدوري الألماني – صدارة ساحقة لـ كين على الهداف.. ومنافسة غينية بلجيكية وتواجد مرموش

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 - 15:26

كتب : FilGoal

هاري كين

يتواجد هاري كين لاعب بايرن ميونيخ في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني وبعيد عن جميع منافسيه.

عمر مرموش

النادي : آينتراخت فرانكفورت

هاري كين

النادي : بايرن ميونيخ

آينتراخت فرانكفورت
بايرن ميونيخ
الدوري الألماني

وسجل المهاجم الإنجليزي 31 هدفا، ويبتعد عن الوصافة بفارق 8 أهداف.

ويأتي في الوصافة المهاجم الغيني سيرهو جويراسي لاعب شتوتجارت إذ سجل 23 هدفا.

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ويتواجد المهاجم البلجيكي لويس أوبيندا لاعب لايبزيج في المركز الثالث بتسجيله 19 هدفا.

ويتواجد الدولي المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت في المركز العاشر برصيد 10 أهداف.

جدول ترتيب الهدافين

1 – هاري كين 31 هدفا

2 – سيرهو جويراسي 23 هدفا

3 – لوي أوبيندا 19 هدفا

المباريات المتبقية لبايرن ميونيخ

الجولة 28: هايدنهايم

الجولة 29: كولن

الجولة 30: يونيون برلين

الجولة 31: آينتراخت فرانكفورت

الجولة 32: شتوتجارت

الجولة 33: فولفسبورج

المباريات المتبقية لشتوتجارت

الجولة 28: بوروسيا دورتموند خارج إم إتش بي

الجولة 29: آينتراخت فرانكفورت على إم إتش بي

الجولة 30: فيردر بريمين خارج إم إتش بي

الجولة 31: باير ليفركوزن خارج إم إتش بي

الجولة 32: بايرن ميونيخ على إم إتش بي

الجولة 33: أوجسبورج خارج إم إتش بي

الجولة 34: بوروسيا مونشنجلادباخ على إم إتش بي

المباريات المتبقية للايبزيج

الجولة 28: فرايبورج خارج ريد بول

الجولة 29: فولفسبورج على ريد بول

الجولة 30: هايدنهايم خارج ريد بول

الجولة 31: بوروسيا دورتموند على ريد بول

الجولة 32: هوفنهايم خارج ريد بول

الجولة 33: فيردر بريمين على ريد بول

الجولة 34: آينتراخت فرانكفورت خارج ريد بول

عمر مرموش الدوري الألماني هاري كين بايرن ميونيخ
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