الدوري الإيطالي – صدارة مريحة لـ لاوتارو على جائزة الهداف.. ومنافسة قوية على الوصافة

يتصدر لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان قائمة هدافي الدوري الإيطالي بدون منافسة قوية إذ يبتعد كثيرا عن الوصيف دوشان فلاهوفيتش لاعب يوفنتوس.

وسجل المهاجم الأرجنتيني 23 هدفا حتى الآن، ويأتي فلاهوفيتش في الوصافة بتسجيله 15 هدفا.

لكن المنافسة مع المهاجم الصربي قوية في الوصافة إذ ينافسه باولو ديبالا لاعب روما وأوليفييه جيرو مهاجم ميلان.

ويأتي جدول الهدافين على النحو التالي:

1– لاوتارو مارتينيز 23 هدفا

2– دوشان فلاهوفيتش 15 هدفا

3– باولو ديبالا 12 هدفا

4– أوليفييه جيرو 12 هدفا

المباريات المتبقية

تتبقى عدة مباريات هامة خاصة ليوفنتوس وميلان وروما وينتظرون تألق مهاجميهم لجلب الانتصار والتقدم في جدول الترتيب أولا والاقتراب من لاوتارو في الصدارة ثانيا.

المباريات المتبقية لإنتر

الجولة 31: أودينيزي خارج جوزيبي مياتزا

الجولة 32: كالياري: على جوزيبي مياتزا

الجولة 33: ميلان على سان سيرو

الجولة 34: تورينو على جوزيبي مياتزا

الجولة 35: ساسوولو خارج جيوزيبي مياتزا

الجولة 36: فروزينوني خارج جوزيبي مياتزا

الجولة 37: لاتسيو على جوزيبي مياتزا

الجولة 38: إيلاس فيرونا خارج جوزيبي مياتزا

المباريات المتبقية ليوفنتوس

الجولة 31: فيورنتينا على أليانز

الجولة 32: تورينو خارج أليانز

الجولة 33: كالياري خارج أليانز

الجولة 34: ميلان على أليانز

الجولة 35: روما خارج أليانز

الجولة 36: ساليرنيتانا على أليانز

الجولة 37: بولونيا خارج أليانز

الجولة 38: مونزا على أليانز

المباريات المتبقية لروما

الجولة 31: لاتسيو على أوليمبيكو

الجولة 32: أودينيزي خارج أوليمبيكو

الجولة 33: بولونيا على أوليمبيكو

الجولة 34: نابولي خارج أوليمبيكو

الجولة 35: يوفنتوس على أوليمبيكو

الجولة 36: أتالانتا خارج أوليمبيكو

الجولة 37: جنوى على أوليمبيكو

الجولة 38: إمبولي خارج أوليمبيكو

المباريات المتبقية لميلان

الجولة 31: ليتشي على سان سيرو

الجولة 32: ساسوولو خارج سان سيرو

الجولة 33: إنتر على سان سيرو

الجولة 34: يوفنتسو خارج سان سيرو

الجولة 35: جنوى على سان سيرو

الجولة 36: كالياري على سان سيرو

الجولة 37: تورينو خارج سان سيرو

الجولة 38: ساليرنيتانا على سان سيرو