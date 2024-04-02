الدوري الإيطالي – صدارة مريحة لـ لاوتارو على جائزة الهداف.. ومنافسة قوية على الوصافة

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 - 12:26

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر

يتصدر لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان قائمة هدافي الدوري الإيطالي بدون منافسة قوية إذ يبتعد كثيرا عن الوصيف دوشان فلاهوفيتش لاعب يوفنتوس.

وسجل المهاجم الأرجنتيني 23 هدفا حتى الآن، ويأتي فلاهوفيتش في الوصافة بتسجيله 15 هدفا.

لكن المنافسة مع المهاجم الصربي قوية في الوصافة إذ ينافسه باولو ديبالا لاعب روما وأوليفييه جيرو مهاجم ميلان.

أخبار متعلقة:
الدوري الإسباني – تساوي 3 لاعبين في الصدارة.. صراع مشتعل على جائزة الهداف الدوري الإنجليزي – توهج صلاح وحذر هالاند.. منافسة 6 لاعبين على جائزة الهداف مواعيد مباريات الثلاثاء 2 أبريل.. الزمالك ضد الأهلي في كرة اليد والدوري الإنجليزي وكوكا ألعاب الصالات - قد تصل إلى 26 مباراة.. مواجهات قمة بالجملة بين الأهلي والزمالك

ويأتي جدول الهدافين على النحو التالي:

1– لاوتارو مارتينيز 23 هدفا

2– دوشان فلاهوفيتش 15 هدفا

3– باولو ديبالا 12 هدفا

4– أوليفييه جيرو 12 هدفا

المباريات المتبقية

تتبقى عدة مباريات هامة خاصة ليوفنتوس وميلان وروما وينتظرون تألق مهاجميهم لجلب الانتصار والتقدم في جدول الترتيب أولا والاقتراب من لاوتارو في الصدارة ثانيا.

المباريات المتبقية لإنتر

الجولة 31: أودينيزي خارج جوزيبي مياتزا

الجولة 32: كالياري: على جوزيبي مياتزا

الجولة 33: ميلان على سان سيرو

الجولة 34: تورينو على جوزيبي مياتزا

الجولة 35: ساسوولو خارج جيوزيبي مياتزا

الجولة 36: فروزينوني خارج جوزيبي مياتزا

الجولة 37: لاتسيو على جوزيبي مياتزا

الجولة 38: إيلاس فيرونا خارج جوزيبي مياتزا

المباريات المتبقية ليوفنتوس

الجولة 31: فيورنتينا على أليانز

الجولة 32: تورينو خارج أليانز

الجولة 33: كالياري خارج أليانز

الجولة 34: ميلان على أليانز

الجولة 35: روما خارج أليانز

الجولة 36: ساليرنيتانا على أليانز

الجولة 37: بولونيا خارج أليانز

الجولة 38: مونزا على أليانز

المباريات المتبقية لروما

الجولة 31: لاتسيو على أوليمبيكو

الجولة 32: أودينيزي خارج أوليمبيكو

الجولة 33: بولونيا على أوليمبيكو

الجولة 34: نابولي خارج أوليمبيكو

الجولة 35: يوفنتوس على أوليمبيكو

الجولة 36: أتالانتا خارج أوليمبيكو

الجولة 37: جنوى على أوليمبيكو

الجولة 38: إمبولي خارج أوليمبيكو

المباريات المتبقية لميلان

الجولة 31: ليتشي على سان سيرو

الجولة 32: ساسوولو خارج سان سيرو

الجولة 33: إنتر على سان سيرو

الجولة 34: يوفنتسو خارج سان سيرو

الجولة 35: جنوى على سان سيرو

الجولة 36: كالياري على سان سيرو

الجولة 37: تورينو خارج سان سيرو

الجولة 38: ساليرنيتانا على سان سيرو

روما يوفنتوس الدوري الإيطالي إنتر ميلان ميلان باولو ديبالا لاوتارو مارتينيز فلاهوفيتش
نرشح لكم
الدوري الإسباني – تساوي 3 لاعبين في الصدارة.. صراع مشتعل على جائزة الهداف الدوري الإنجليزي – توهج صلاح وحذر هالاند.. منافسة 6 لاعبين على جائزة الهداف مواعيد مباريات الثلاثاء 2 أبريل.. الزمالك ضد الأهلي في كرة اليد والدوري الإنجليزي وكوكا موندو ديبورتيفو: برشلونة يحاول إقناع تشافي بالبقاء.. وشرطه للاستمرار إنتر يعود إلى الانتصارات ويعبر إمبولي ويقترب من التتويج بالدوري جريليش: والدتي تسألني لماذا يطلق علي صافرات الاستهجان سكاي تكشف حقيقة رحيل إندريك من ريال مدريد على سبيل الإعارة سكاي: برشلونة يتجه لعدم تجديد عقدي روبيرتو وألونسو
أخر الأخبار
أرتيتا يوضح موقف نجمي أرسنال من مواجهة لوتون 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدوري الإيطالي – صدارة مريحة لـ لاوتارو على جائزة الهداف.. ومنافسة قوية على الوصافة 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري الإسباني – تساوي 3 لاعبين في الصدارة.. صراع مشتعل على جائزة الهداف ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري الإنجليزي – توهج صلاح وحذر هالاند.. منافسة 6 لاعبين على جائزة الهداف ساعة | الكرة الأوروبية
مواعيد مباريات الثلاثاء 2 أبريل.. الزمالك ضد الأهلي في كرة اليد والدوري الإنجليزي وكوكا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
ألعاب الصالات - قد تصل إلى 26 مباراة.. مواجهات قمة بالجملة بين الأهلي والزمالك 11 ساعة | رياضات أخرى
موندو ديبورتيفو: برشلونة يحاول إقناع تشافي بالبقاء.. وشرطه للاستمرار 11 ساعة | الكرة الأوروبية
دياب: الأهلي والزمالك سيحصلان على مئات الملايين من إقامة مباراتي القمة في السعودية 11 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 داليتش: أتمنى أن يكون في بلدي استاد مثل العاصمة.. وهذا أكثر لاعب لفت انتباهي في مصر 2 خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إياد العسقلاني 3 رسالة أخيرة من مودريتش لـ مصر 4 مصدر من بيراميدز يرد عبر في الجول على أزمة عينة رمضان صبحي