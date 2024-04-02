الدوري الإسباني – تساوي 3 لاعبين في الصدارة.. صراع مشتعل على جائزة الهداف

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 - 11:56

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - ريال مدريد ضد نابولي

تشتعل المنافسة على جائزة هداف الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي إذ يتساوى 3 لاعبين من فرق مختلفة في عدد الأهداف.

ويتساوى كل من جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد وأنتي بوديمير لاعب أوساسونا وأرتيم دوفبيك مهاجم جيرونا في عدد الأهداف بـ16 هدفا، ويأتي خلفهم بورخا مايورال لاعب خيتافي بـ 15 هدفا.

وكان بيلينجهام يبتعد عن كل المنافسين إلا أن الأمور تغيرت وعادت المنافسة على الجائزة لتكون أكثر اشتعالا.

أخبار متعلقة:
الدوري الإنجليزي – توهج صلاح وحذر هالاند.. منافسة 6 لاعبين على جائزة الهداف مواعيد مباريات الثلاثاء 2 أبريل.. الزمالك ضد الأهلي في كرة اليد والدوري الإنجليزي وكوكا ألعاب الصالات - قد تصل إلى 26 مباراة.. مواجهات قمة بالجملة بين الأهلي والزمالك موندو ديبورتيفو: برشلونة يحاول إقناع تشافي بالبقاء.. وشرطه للاستمرار

ويأتي ترتيب الهدافين على النحو التالي:

1– جود بيلينجهام 16 هدفا

2– أنتي بوديمير 16 هدفا

3– أرتيم دوفبيك 16 هدفا

4– بورخا مايورال 15 هدفا

المباريات المتبقية

تتبقى عدة مباريات قوية للاعبين المتنافسين على الجائزة مما تصعب من حسم الجائزة لأحد منهم.

وتأتي المباريات المتبقية لريال مدريد على النحو التالي:

الجولة 31: ريال مايوركا خارج سانتياجو برنابيو

الجولة 32: برشلونة على سانتياجو برنابيو

الجولة 33: ريال سوسيداد خارج سانتياجو برنابيو

الجولة 34: قادش على سانتياجو برنابيو

الجولة 35: غرناطة خارج سانتياجو برنابيو

الجولة 36: ديبورتيفو ألافيس على سانتياجو برنابيو

الجولة 37: فياريال خارج سانتياجو برنابيو

الجولة 38: ريال بيتيس على سانتياجو برنابيو

أما المباريات المتبقية لأوساسونا

الجولة 31: فالنسيا على السادار

الجولة 32: رايو فايكانو خارج السادار

الجولة 33: غرناطة خارج السادار

الجولة 34: ريال بيتيس على السادار

الجولة 35: خارج أتلتيك بلباو

الجولة 36: ريال مايوركا على السادار

الجولة 37: أتليتكو مدريد خارج السادار

الجولة 38: فياريال على السادار

المباريات المتبقية لجيرونا

الجولة 31: أتليتكو مدريد خارج مونتيليفي

الجولة 32: قادش على مونتيليفي

الجولة 33: لاس بالماس خارج مونتيليفي

الجولة 34: برشلونة على مونتيليفي

الجولة 35: ديبورتيفو ألافيس خارج مونتيليفي

الجولة 36: فياريال على مونتيليفي

الجولة 37: فالنسيا خارج مونتيليفي

الجولة 38: غرناطة على مونتيليفي

المباريات المتبقية لخيتافي

الجولة 31: رايو فايكانو خارج ألفونسو بيريز

الجولة 32: ريال سوسيداد على ألفونسو بيريز

الجولة 33: ألميريا خارج ألفونسو بيريز

الجولة 34: أتلتيك بلباو على ألفونسو بيريز

الجولة 35: قادش خارج ألفونسو بيريز

الجولة 36: أتليتكو مدريد على ألفونسو بيريز

الجولة 37: ديبورتيفو ألافيس خارج ألفونسو بيريز

الجولة 38: ريال مايوركا على ألفونسو بيريز

ريال مدريد الدوري الإسباني أوساسونا جيرونا جود بيلينجهام دوفبيك بوديمير
نرشح لكم
الدوري الإيطالي – صدارة مريحة لـ لاوتارو على جائزة الهداف.. ومنافسة قوية على الوصافة الدوري الإنجليزي – توهج صلاح وحذر هالاند.. منافسة 6 لاعبين على جائزة الهداف مواعيد مباريات الثلاثاء 2 أبريل.. الزمالك ضد الأهلي في كرة اليد والدوري الإنجليزي وكوكا موندو ديبورتيفو: برشلونة يحاول إقناع تشافي بالبقاء.. وشرطه للاستمرار إنتر يعود إلى الانتصارات ويعبر إمبولي ويقترب من التتويج بالدوري جريليش: والدتي تسألني لماذا يطلق علي صافرات الاستهجان سكاي تكشف حقيقة رحيل إندريك من ريال مدريد على سبيل الإعارة سكاي: برشلونة يتجه لعدم تجديد عقدي روبيرتو وألونسو
أخر الأخبار
أرتيتا يوضح موقف نجمي أرسنال من مواجهة لوتون 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدوري الإيطالي – صدارة مريحة لـ لاوتارو على جائزة الهداف.. ومنافسة قوية على الوصافة 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري الإسباني – تساوي 3 لاعبين في الصدارة.. صراع مشتعل على جائزة الهداف ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري الإنجليزي – توهج صلاح وحذر هالاند.. منافسة 6 لاعبين على جائزة الهداف ساعة | الكرة الأوروبية
مواعيد مباريات الثلاثاء 2 أبريل.. الزمالك ضد الأهلي في كرة اليد والدوري الإنجليزي وكوكا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
ألعاب الصالات - قد تصل إلى 26 مباراة.. مواجهات قمة بالجملة بين الأهلي والزمالك 11 ساعة | رياضات أخرى
موندو ديبورتيفو: برشلونة يحاول إقناع تشافي بالبقاء.. وشرطه للاستمرار 11 ساعة | الكرة الأوروبية
دياب: الأهلي والزمالك سيحصلان على مئات الملايين من إقامة مباراتي القمة في السعودية 11 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 داليتش: أتمنى أن يكون في بلدي استاد مثل العاصمة.. وهذا أكثر لاعب لفت انتباهي في مصر 2 خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إياد العسقلاني 3 رسالة أخيرة من مودريتش لـ مصر 4 مصدر من بيراميدز يرد عبر في الجول على أزمة عينة رمضان صبحي