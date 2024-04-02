الدوري الإسباني – تساوي 3 لاعبين في الصدارة.. صراع مشتعل على جائزة الهداف

تشتعل المنافسة على جائزة هداف الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي إذ يتساوى 3 لاعبين من فرق مختلفة في عدد الأهداف.

ويتساوى كل من جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد وأنتي بوديمير لاعب أوساسونا وأرتيم دوفبيك مهاجم جيرونا في عدد الأهداف بـ16 هدفا، ويأتي خلفهم بورخا مايورال لاعب خيتافي بـ 15 هدفا.

وكان بيلينجهام يبتعد عن كل المنافسين إلا أن الأمور تغيرت وعادت المنافسة على الجائزة لتكون أكثر اشتعالا.

ويأتي ترتيب الهدافين على النحو التالي:

1– جود بيلينجهام 16 هدفا

2– أنتي بوديمير 16 هدفا

3– أرتيم دوفبيك 16 هدفا

4– بورخا مايورال 15 هدفا

المباريات المتبقية

تتبقى عدة مباريات قوية للاعبين المتنافسين على الجائزة مما تصعب من حسم الجائزة لأحد منهم.

وتأتي المباريات المتبقية لريال مدريد على النحو التالي:

الجولة 31: ريال مايوركا خارج سانتياجو برنابيو

الجولة 32: برشلونة على سانتياجو برنابيو

الجولة 33: ريال سوسيداد خارج سانتياجو برنابيو

الجولة 34: قادش على سانتياجو برنابيو

الجولة 35: غرناطة خارج سانتياجو برنابيو

الجولة 36: ديبورتيفو ألافيس على سانتياجو برنابيو

الجولة 37: فياريال خارج سانتياجو برنابيو

الجولة 38: ريال بيتيس على سانتياجو برنابيو

أما المباريات المتبقية لأوساسونا

الجولة 31: فالنسيا على السادار

الجولة 32: رايو فايكانو خارج السادار

الجولة 33: غرناطة خارج السادار

الجولة 34: ريال بيتيس على السادار

الجولة 35: خارج أتلتيك بلباو

الجولة 36: ريال مايوركا على السادار

الجولة 37: أتليتكو مدريد خارج السادار

الجولة 38: فياريال على السادار

المباريات المتبقية لجيرونا

الجولة 31: أتليتكو مدريد خارج مونتيليفي

الجولة 32: قادش على مونتيليفي

الجولة 33: لاس بالماس خارج مونتيليفي

الجولة 34: برشلونة على مونتيليفي

الجولة 35: ديبورتيفو ألافيس خارج مونتيليفي

الجولة 36: فياريال على مونتيليفي

الجولة 37: فالنسيا خارج مونتيليفي

الجولة 38: غرناطة على مونتيليفي

المباريات المتبقية لخيتافي

الجولة 31: رايو فايكانو خارج ألفونسو بيريز

الجولة 32: ريال سوسيداد على ألفونسو بيريز

الجولة 33: ألميريا خارج ألفونسو بيريز

الجولة 34: أتلتيك بلباو على ألفونسو بيريز

الجولة 35: قادش خارج ألفونسو بيريز

الجولة 36: أتليتكو مدريد على ألفونسو بيريز

الجولة 37: ديبورتيفو ألافيس خارج ألفونسو بيريز

الجولة 38: ريال مايوركا على ألفونسو بيريز