الدوري الإنجليزي – توهج صلاح وحذر هالاند.. منافسة 6 لاعبين على جائزة الهداف

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 - 11:29

كتب : FilGoal

لوجو الدوري الإنجليزي

يبدو أن حسم إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي لجائزة هداف الدوري الإنجليزي سيكون أكثر صعوبة في الموسم الحالي عن السابق.

وأنهى هالاند الموسم الماضي المنافسة على جائزة الهداف مبكرا بعدما أنهى الدوري بتسجيله 36 هدفا وخلفه هاري كين لاعب توتنام وقتها بـ30 هدفا والثالث إيفان توني مهاجم برينتفورد بـ20 هدفا.

لكن في الموسم الحالي الوضع مختلف إلى حد كبير بالرغم من أن هالاند في صدارة الجدول لكن هناك منافسة من 6 لاعبين وليست منافسة من طرف واحد فقط مثل الموسم الماضي.

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فالمنافسة مع هالاند الذي سجل 18 هدفا قوية من جانب الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الذي سجل 16 هدفا حتى الآن بالتساوي مع أولي واتكينز لاعب أستون فيلا ودومينيك سولانكي لاعب بورنموث.

جدول ترتيب الهدافين

1– إيرلينج هالاند 18 هدفا

2– محمد صلاح 16 هدفا

3– أولي واتكينز 16 هدفا

4– دومينيك سولانكي 16 هدفا

5– هيونج مين سون 15 هدفا

6– جارود بوين 15 هدفا

المباريات المتبقية

يتبقى لكل لاعب مباريات عدة مباريات حتى انتهاء بطولة الدوري.

وتختلف مدى صعوبة أو سهولة المباريات لكل لاعب رفقة فريقه.

وتأتي المباريات المتبقية لسيتي كالتالي:

الجولة 31: أستون فيلا على ملعب الاتحاد

الجولة 32: كريستال بالاس خارج ملعب الاتحاد

الجولة 33: لوتون تاون على ملعب الاتحاد

الجولة 34: توتنام خارج ملعب الاتحاد

الجولة 29: برايتون خارج ملعب الاتحاد (مؤجلة)

الجولة 35: نوتينجهام فورست خارج ملعب الاتحاد

الجولة 36: ولفرهامبتون على ملعب الاتحاد

الجولة 37: فولام خارج ملعب الاتحاد

الجولة 38: وست هام يونايتد خارج ملعب الاتحاد

أما ليفربول أمامه 9 مباريات، بينهم 4 على ملعبه أنفيلد، 5 خارجه.

وتأتي مباريات ليفربول المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 31: شيفيلد يونايتد على أنفيلد

الجولة 32: مانشستر يونايتد خارج أنفيلد

الجولة 33: كريستال بالاس على أنفيلد

الجولة 34: فولام خارج أنفيلد

الجولة 29: إيفرتون خارج أنفيلد (مؤجلة)

الجولة 35: وست هام يونايتد خارج أنفيلد

الجولة 36: توتنام على أنفيلد

الجولة 37: أستون فيلا خارج أنفيلد

الجولة 38: ولفرهامبتون على أنفيلد

مباريات المتبقية لأستون فيلا

الجولة 31: مانشستر سيتي خارج فيلا بارك

الجولة 32: برينتفورد على فيلا بارك

الجولة 33: أرسنال خارج فيلا بارك

الجولة 34: بورنموث على فيلا بارك

الجولة 35: تشيلسي على فيلا بارك

الجولة 36: برايتون خارج فيلا بارك

الجولة 37: ليفربول على فيلا بارك

الجولة 38: كريستال بالاس خارج فيلا بارك

مباريات المتبقية لبورنموث

الجولة 31: كريستال بالاس على فيتاليتي

الجولة 32: لوتون تاون خارج فيتاليتي

الجولة 33: مانشستر يونايتد على فيتاليتي

الجولة 34: أستون فيلا خارج فيتاليتي

الجولة 29: ولفرهامبتون خارج فيتاليتي (مؤجلة)

الجولة 35: برايتون على فيتاليتي

الجولة 36: أرسنال خارج فيتاليتي

الجولة 37: برينتفورد على فيتاليتي

الجولة 38: تشيلسي خارج فيتاليتي

المباريات المتبقية لتوتنام

الجولة 31: أستون فيلا خارج توتنام

الجولة 32: نوتينهام فورست على توتنام

الجولة 33: نيوكاس خارج توتنام

الجولة 34: مانشستر سيتي على توتنام

الجولة 35: أرسنال على توتنام

الجولة 36: ليفربول خارج توتنام

الجولة 37: بيرنلي على توتنام

الجولة 38: شيفيلد يونايتد خارج توتنام

المباريات المتبقية لوست هام

الجولة 31: توتنام على لندن

الجولة 32: ولفرهامبتون خارج لندن

الجولة 33: فولام على لندن

الجولة 34: كريستال بالاس خارح لندن

الجولة 35: ليفربول على لندن

الجولة 36: تشيلسي خارج لندن

الجولة 37: لوتون تاون على لندن

الجولة 38: خارج لندن

محمد صلاح ليفربول مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي هالاند
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