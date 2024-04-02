مواعيد مباريات الثلاثاء 2 أبريل.. الزمالك ضد الأهلي في كرة اليد والدوري الإنجليزي وكوكا

يواجه الزمالك منافسه الأهلي في الجولة الـ12 بالمرحلة الترتيبية وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الموافق الثلاثاء 2 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

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كرة اليد

الزمالك × الأهلي.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.

الدوري الإنجليزي

وست هام × توتنام.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة وربع مساء وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

نيوكاسل × إيفرتون.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة ونصف مساء وتذاع على قناة بي إن سبورتس 2.

الدوري التركي

يلاقي الدولي المصري أحمد حسن كوكا مع ألانيا سبور منافسه جازي عنتاب في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري التركي.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف.

كأس إيطاليا

يوفنتوس × لاتسيو.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء وتذاع على قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

المباراة في دور نصف النهائي وتلعب بنظام الذهاب والإياب، واليوم من المقرر أن تلعب مباراة الذهاب.

الدوري السعودي

أبها × النصر.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء وتذاع على قناة إس إس سي سبورت 5.