ألعاب الصالات - قد تصل إلى 26 مباراة.. مواجهات قمة بالجملة بين الأهلي والزمالك

تبدأ مراحل الحسم في الموسم الجاري بمختلف الألعاب على مستوى منافستي الرجال والسيدات.

وتشهد المرحلة الحاسمة العديد من مواجهات القمة بين الأهلي والزمالك خلال الفترة المقبلة.

وبالإضافة للمباريات المؤكدة بين الفريقين فهناك أخرى محتملة بمختلف الرياضات.

وبخلاف مواجهة الزمالك ضد الأهلي المؤجلة من الجولة العاشرة بدوري كرة القدم والمقرر لها يوم 15 أبريل الجاري، قد يتواجه ناديا الأهلي والزمالك 26 مرة خلال منافسات ألعاب الصالات المختلفة.

وتبدأ مواجهات القمة هذا الشهر، بمواجهة الأهلي أمام الزمالك مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الرجال لكرة اليد في تمام العاشرة مساء على صالة العاصمة الإدارية.

ويستعرض لكم FilGoal.com مواجهات القمة المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة والأخرى المحتملة:

كرة يد

يلعب فريق الزمالك أمام الأهلي في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 12 بالمرحلة الترتيبية وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري.

وتعتبر مباراة اليوم تحصيل حاصل بين الفريقين إذ حسم الأهلي تأهله لنهائي الدوري بينما يحتاج الزمالك لنقطة واحدة فقط من الثلاث جولات الأخيرة.

وفي تلك الحالة سيلعب الفريقان نهائي الدوري بنظام best of 3 أي الفائز بمباراتين يحسم اللقب، وستكون سلسلة النهائي خلال أيام 17 و21 و24 مايو.

وبخلاف مسابقة الدوري من المقرر أن يصطدم الفريقان مجددا على المستوى القاري خلال شهر أبريل الجاري.

فمن المتوقع تأهل فريقا الأهلي والزمالك إلى نهائي السوبر الإفريقي خاصة مع انسحاب سبورتنج، ويقام النهائي يوم 15 أبريل بالجزائر.

أما في حال تأهل الأهلي والزمالك إلى نهائي كأس الكؤوس الإفريقي فستقام المباراة يوم 27 أبريل الجاري بالجزائر أيضا.

وبذلك قد يتواجه الفريقان ست مرات خلال الشهرين المقبلين لحسم ثلاث بطولات مختلفة.

كرة السلة

تنطلق سلسلة ربع نهائي دوري السوبر للرجال اليوم الثلاثاء، ولم يتحدد مواجهة بين الأهلي والزمالك بشكل رسمي حتى الآن.

ولكن حال تأهل الزمالك أمام سموحة، والأهلي أمام الاتصالات سيلتقي الفريقان في سلسلة نصف النهائي.

وتقام سلسلة نصف النهائي من خمس مباريات أي الفائز بـ 3 مواجهات يحسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

ولم يحدد الاتحاد المصري لكرة السلة مواعيد منافسات نصف النهائي حتى الآن في انتظار نهاية ربع النهائي وبسبب ارتباط الأهلي بعدها بمنافسات الدوري الإفريقي لكرة السلة.

وبخلاف مواجهات الدوري فربما تتجدد المواجهة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

إذ يلاقي الأهلي فريق الجزيرة، بينما الزمالك يواجه الاتحاد في منافسات نصف نهائي الكأس، وحال تأهل الأهلي والزمالك للنهائي سيلتقى الفريقان مجددا.

وبذلك قد تشهد فترة الشهرين المقبلين ست مواجهات بين الأهلي والزمالك.

الكرة الطائرة

تأكد وصول الأهلي والزمالك إلى نهائيي الدوري وكأس مصر وهو ما يعني احتمالية مواجهة الفريقين ست مرات، إذ يقام نهائي كل منافسة بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يحصد اللقب.

وبخلاف منافسات الدوري والكأس، قد يلتقي الفريقان مجددا في نهائي بطولة إفريقيا يوم 24 أبريل الجاري والمقرر إقامته على صالة النادي الأهلي.

وتبدأ سلسلة نهائي الدوري أيام 3 و5 و7 أبريل الجاري.

ولم يحدد الاتحاد المصري للكرة الطائرة موعد نهائي كأس مصر حتى الآن.

وبذلك قد يلتقي الفريقان سبع مرات خلال أقل من شهر.

منافسات السيدات:

الكرة الطائرة

تأكد مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نهائيي الدوري وكأس مصر ويقام نهائي كل منافسة بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يحصد اللقب.

وتبدأ سلسلة نهائي دوري السيدات بداية من اليوم الثلاثاء 2 أبريل الجاري.

وتُلعب سلسلة نهائي الدوري خلال أيام 2 و4 و6 أبريل الجاري.

ولم يتحدد موعد نهائي كأس مصر.

وبخلاف المسابقات المحلية، فقد يتواجه الفريقان في نهائي بطولة إفريقيا المقامة على صالة الأهلي، يوم 4 مايو المقبل.

وبذلك قد يتواجه الفريقان 7 مرات خلال شهر.