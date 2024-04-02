موندو ديبورتيفو: برشلونة يحاول إقناع تشافي بالبقاء.. وشرطه للاستمرار

يحاول نادي برشلونة إقناع تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق بالاستمرار في منصبه.

وأعلن المدير الفني الإسباني من قبل رحيله من الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الحالي.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن خوان لابورتا رئيس النادي وديكو المدير الرياضي ورافا يوستي نائب رئيس برشلونة يحاولون إقناع تشافي من أجل الاستمرار مع الفريق حتى 2026.

وكشفت الصحيفة أن تشافي يرفض الاقتراح حتى الآن، ولكن يوجد شرط له يمكنه من الاستمرار وهو إبرام تعاقدات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان يوستي قد أقر من قبل بأنه سيحاول إقناع تشافي باستمراره مع الفريق.

وقال يوستي للصحفيين: "سأحاول إقناع تشافي بالبقاء لكن هذا قرار شخصي بالنسبة له، لا تزال هناك مباريات متبقية في الدوري ودوري أبطال أوروبا".

وأضاف "علينا أن نسمح له بالاستمتاع بالمباريات، أتمنى أن يستمر لأننا نتحدث معه عن مشروع طويل الأمد، وليس موسما أو موسمين".

وأكمل "يجب أن نشكر تشافي على ثباته في المراهنة على اللاعبين الشباب من لاماسيا".

ويحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة ويبتعد بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.