دياب: الأهلي والزمالك سيحصلان على مئات الملايين من إقامة مباراتي القمة في السعودية

كشف أحمد دياب عن مستجدات العمل على إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في الدوري المصري في المملكة العربية السعودية.

وقال دياب عبر قناة أون تايم سبورتس: "لا نزال نبحث عرض إقامة مباراتي قمة الدوري بين الأهلي والزمالك في السعودية ونعمل عليه والقرار النهائي خلال أيام قليلة".

وأضاف "العائد المادي من إقامة مباراتي القمة في السعودية سيكون للأهلي والزمالك وباقي الـ16 ناديا في الدوري المصري".

وواصل "حصلنا على موافقة مبدئية من الأهلي والزمالك حتى نكمل التفاوض مع الجانب السعودي".

وشدد "العرض مجزي جدا للأهلي والزمالك لإقامة مباراتي القمة في السعوية، العائد يصل إلى مئات الملايين للقطبين، وعدة ملايين إلى باقي الأندية".

وأشار "مباراة قمة الدور الأول للدوري المصري ستكون في ملعب الأول بارك، والثانية في ملعب الجوهرة المشعة".

وأكمل "المباراة الأولى خاصة بالزمالك وسيكون عليها رعاة نادي الزمالك، والثانية مباراة الأهلي وعليها رعاة الأهلي، والمباراتين بتحكيم مصري".

وأتم تصريحاته "سيتم إدراج استاد مصر في العاصمة الإدارية ضمن ملاعب أندية الدوري".