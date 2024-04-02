الكومي: لم نعلن عقوبات نهائي الكأس بسبب عدم إرسال الحكم البرازيلي تقريره

كشف إيهاب الكومي عضو اتحاد كرة القدم عن سبب عدم الإعلان حتى الآن عن عقوبات نهائي كأس مصر السابق.

وفاز الأهلي على الزمالك في نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2022-2023 الذي أقيم في السعودية بهدفين دون رد، ضمن موسم الرياض.

وقال الكومي عبر قناة ETC: "تأخير إعلان عقوبات نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في السعودية بسبب عدم إرسال تقرير الحكم البرازيلي حتى الآن".

وأضاف "اتحاد الكرة تواصل مع الحكم ليرسل تقريره سريعا من أجل إعلان العقوبات".

وأتم تصريحاته "في حالة عدم إرسال الحكم لتقريره سيتم الأخذ بتقرير مراقب المباراة ورؤية لجنة المسابقات لهذه الحالة".

وأدار المباراة الحكم البرازيلي الشهير أندرسون دارونكو.

ويشتهر دارونكو بكونه "أقوى حكم في العالم" نظرا للياقته البدنية الواضحة.

وتوج الأهلي بالكأس في أول مرة تقام فيها مباراة النهائي خارج مصر.

وسجل ثنائية الأحمر إمام عاشور ومحمد مجدي "أفشة".

كما حصل إمام عاشور على جائزة أفضل لاعب في المباراة.