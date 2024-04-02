استدعاء جديد للثنائي.. الكشف عن مستجدات قضية الشيبي والشحات

كشف إيهاب الكومي عضو اتحاد كرة القدم مستجدات قضية محمد الشيبي لاعب بيراميدز وحسين الشحات لاعب الأهلي.

وقال الكومي عبر قناة ETC: "خلال اجتماع اتحاد الكرة يوم الأحد ناقشنا ملف قضية الشيبي وحسين الشحات لأنها من الموضوعات الجماهيرية".

وأضاف "لا نريد اللجوء إلى المحاكم المدنية، وقريبا سيكون هناك خطوات لحل هذه المشكلة وسيتم استدعاء اللاعبين للتحقيق في اتحاد الكرة".

وأتم تصريحاته "لجنة الانضباط برئاسة المستشار محمد شرين سوف تصدر القرار قريبا والكل سيلتزم به".

ماذا حدث؟

خسر الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية دون رد في لقاء الدور الثاني من دوري الموسم الماضي 2022-2023.

وعقب المباراة نشبت مشادة بين حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز.

بعدها حرص حسين الشحات على مصالحة محمد الشيبي والاعتذار له في الملعب.

لكن بيراميدز قرر تصعيد الأمر والتقدم بشكوى رسمية ضد حسين الشحات أمام لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم.

وقرر الأهلي أيضا توقيع غرامة مالية كبيرة على حسين الشحات بسبب ما بدر منه تجاه الشيبي.

وأعلنت رابطة الأندية إيقاف حسين الشحات لمدة مباراتين لما بدر منه عقب المباراة وتغريمه 20 ألف جنيه.

كما أعلنت الرابطة تحويل شكوى بيراميدز ضد الشحات إلى لجنة الانضباط.