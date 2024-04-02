إنتر يعود إلى الانتصارات ويعبر إمبولي ويقترب من التتويج بالدوري

عاد إنتر ميلان إلى طريق الانتصارات بفوز سهل على إمبولي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل ثنائية إنتر كل من فيديريكو ديماركو وأليكسيس سانشيز.

وكان إنتر قد تعادل في المباراة الماضية في بطولة الدوري ضد نابولي بهدف لكل فريق قبل فترة التوقف الدولي الماضي.

وافتتح ديماركو النتيجة مبكرا في الدقيقة الخامسة بعد عرضية من أليساندرو باستوني استقبلها ديماركو بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وضاعف سانشيز النتيجة في الدقيقة 81 من صناعة دينزل دومفريس بعد عرضية سجلها سانشيز بسهولة في المرمى الخالي.

ويقترب النيراتزوري من التتويج ببطولة الدوري إذ تتبقى 8 مباريات مع فارق 14 نقطة بينه وبين ميلان الوصيف و20 نقطة مع يوفنتوس الثالث.

ووصل إنتر للنقطة 79 في صدارة جدول الترتيب.

وتجمد رصيد إمبولي عند النقطة 25 في المركز الـ18 الذي يعتبر أخر مراكز الهبوط لدوري الدرجة الثانية.