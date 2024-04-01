دربي جدة أبيض.. الأهلي ينتصر على الاتحاد بمشاركة حجازي

الإثنين، 01 أبريل 2024 - 23:17

كتب : FilGoal

أهلي جدة

تمكن الأهلي من الانتصار على منافسه الاتحاد في دربي جدة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وشارك الدولي المصري أحمد حجازي رفقة اتحاد جدة في المباراة بشكل كامل.

وسجل هدف الأهلي الوحيد فراس البريكان في الدقيقة 34.

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ولم يحقق الأهلي الفوز في بطولة الدوري في أخر مباراتين إذ خسر من النصر وتعادل مع الاتفاق بالترتيب قبل أن يفوز على الاتحاد.

وانتهت سلسلة فوز اتحاد جدة في الدوري بعدما تحقيقه الانتصار في أخر 3 مباريات ضد كل من الأخدود والفتح والفيحاء.

وأحرز البريكان هدفه بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من اللمسة الأولى عقب عرضية أرضية من روبيرتو فيرمينو.

ولم يسيطر فريق على الآخر بشكل كامل أو مهيمن فكانت الكرة دائما في منتصف الملعب.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 51 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي.

وتجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 46 في المركز الرابع.

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