مران الأهلي – عودة الشناوي للقاهرة.. ومرحلة جديدة لتأهيل ديانج وياسر

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمبارة سميبا التنزاني في إياب ربع نهائي ‏دوري أبطال إفريقيا.‏

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وعاد الفريق لإستئناف تدريباته بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراة الذهاب التي أقيمت مساء الجمعة في العاصمة ‏التنزانية دار السلام.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع الطاقم المعاون، لترتيب الاستعدادات الخاصة بالتحضير لمباراة العودة التي من المقرر أن تجمع ‏الفريقين على ستاد القاهرة مساء الجمعة القادم.

وقاد أندرياس أندويا مخطط الأحمال تدريبات بدنية متنوعة، قبل أن ينتقل اللاعبين لتنفيذ الفقرات الخططية المتعلقة بالاستعداد للمواجهة المرتقبة، بينما ‏أدى حراس الفريق مرانا قويا تحت قيادة ميشيل يانكون.‏

وعاد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق إلى القاهرة خلال الساعات الماضية بعد أن خاض مرحلة من العلاج الطبيعي في ‏ألمانيا بسبب إصابته في الكتف.‏

وأكد أحمد جاب الله طبيب الفريق، أن الشناوي سوف يواصل برنامج التأهيل بداية من الغد، بعد الإطمئنان على سير البرنامج الذي يؤديه ‏بالتنسيق مع الخبير الذي أجرى له جراحة الكتف في وقت سابقز

وأوضح إن حالة قائد الفريق مطمئنة للغاية، ويتقدم بشكل مستمر في تنفذير مراح العلاج، تمهيدا للعودة الى التدريبات الجماعية.‏

كان الشناوي قد خضع لجراحة في المتف بألمانيا، بعد أن تعرض للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية ‏الماضية.‏

وبدأ أليو ديانج لاعب الفريق مرحلة جديدة من برنامج التأهيل البدني الذي يؤديه، تمهيدا للعودة الى التدريبات الجماعية خلال ‏الفترة القادمة.‏

وأكد جاب الله طبيب الفريق أن ديانج يسير بشكل منتظم في تنفيذ فقرات برنامج التأهيل، ويخضع لفحوصات طبية مستمرة لتجهيزه بالشكل ‏المناسب.‏

وأدى اللاعب فقرات جري حول الملعب، ضمن برنامج العلاج الذي يخضع له عقب جراحة نجاحة أجراها في النمسا لاستئصال جزء من غضروف ‏الركبة.‏

وواصل ياسر إبراهيم مدافع الفريق تدريبات الجري حول الملعب على هامش المران.

وأكد جاب الله طبيب الفريق أن ياسر إبراهيم سوف يجري أشعة جديدة خلال الساعات القادمة لمتابعة تقدمه في برنامج العلاج الطبيعي ‏من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.‏

وأشار الى إن اللاعب قريب من بدء المرحلة الأخيرة في برنامج العلاج قبل العودة بشكل تدريجي للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة ‏القادمة.‏