جريليش: والدتي تسألني لماذا يطلق علي صافرات الاستهجان

الإثنين، 01 أبريل 2024 - 22:53

كتب : FilGoal

جريليش

عبر جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي عن غضبه بسبب إطلاق صافرات الاستهجان عليه خارج ملعب ناديه، وهذه المرة في ملعب الإمارات معقل أرسنال.

وتعادل سيتي مع ضيفه أرسنال بلا أهداف في قمة الجولة 30 من المسابقة، واستغل ليفربول ذلك وانفرد بالصدارة بسبب فوزه على برايتون 2-1.

وقال جريليش للصحفيين عقب المباراة: "أتساءل دائما لماذا تطلق جماهير الخصم صيحات الاستهجان علي؟ والدتي تسألني دائما عن ذلك أيضا".

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وأضاف "في الواقع لا أعلم السبب، في كل ملعب أذهب إليه، أتلقى صيحات الاستهجان ولست متأكدا تمامًا من السبب".

وأتم "أحاول فقط أن استغل ذلك بطريقة إيجابية".

ولم ينجح سيتي في هز شباك أرسنال ليفشل في التسجيل على أرضه لأول مرة في 58 مباراة.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، بفارق نقطتين أمام أرسنال، وثلاث نقاط أمام مانشستر سيتي في المركز الثالث، وذلك قبل 9 جولات من النهاية.

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي جاك جريليش أرسنال
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