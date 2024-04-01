خبر في الجول - مباراتا القمة في السعودية بتحكيم مصري

الإثنين، 01 أبريل 2024 - 22:50

كتب : أحمد الخولي

علي معلول - الأهلي ضد الزمالك نهائي كأس مصر

استقرت رابطة الأندية على إقامة مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري بتحكيم مصري.

وعلم FilGoal.com أن رابطة الأندية المصرية المحترفة استقرت على إقامة مباراتي قمة الدوري في السعودية بتحكيم مصري.

وأن التحكيم المصري لمباراتي القمة هو أحد بنود الاتفاقية التي يتم صياغتها حاليا بين رابطة الأندية والجانب السعودي.

أخبار متعلقة:
في الجول يكشف موقف الزمالك من إقامة القمة بـ السعودية خبر في الجول - اعتراض منتظر من الأهلي رغم موافقته على مواجهة الزمالك في السعودية الأهلي لا يمانع مواجهة الزمالك في الدوري بـ السعودية

على أن يتم تعيين الحكام بمعرفة لجنة الحكام الرئيسية باتحاد كرة القدم.

وكان الأهلي كشف في وقت سابق عن موافقته بشكل مبدئي لخوض مباراتي القمة في السعودية بعدما تلقى خطابا من اتحاد الكرة يخطره خلاله بذلك.

ومن المفترض أن يلعب الفريقان لقاء الدور الأول المؤجل يوم 15 أبريل الجاري.

ومن المحتمل أن تقرر الرابطة تأجيل المباراة لموعد آخر لاقتراب الأهلي والزمالك من التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية على التوالي.

إذ يلعب الأهلي ذهاب نصف النهائي يوم 19 أو 20 أبريل في حالة عبور عقبة سيمبا، ويلعب الزمالك ذهاب نصف النهائي يوم 21 أبريل في حالة عبور عقبة مودرن فيوتشر.

على أن يقام لقاء الدور الثاني من الدوري بين الفريقين في 25 يونيو المقبل.

الأهلي الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
مران الأهلي – عودة الشناوي للقاهرة.. ومرحلة جديدة لتأهيل ديانج وياسر جراحة ناجحة لـ أوباما في الفك خبر في الجول - اعتراض منتظر من الأهلي رغم موافقته على مواجهة الزمالك في السعودية الأهلي لا يمانع مواجهة الزمالك في الدوري بـ السعودية لا ننشر أي تصريحات.. بيان رسمي من 3 نقاط للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات طبيب الزمالك: زيزو ساعدنا بالتزامه للتعافي من الإصابة.. وموعد عودة نداي وروقا سليمان: رأينا نتائج الجلسة مع جوميز.. وهذه حقيقة ما يثار عن الانتقالات الصيفية ليس مع الفريق الأول.. الزنفلي يخوض أول مباراة رسمية مع الأهلي
أخر الأخبار
دربي جدة أبيض.. الأهلي ينتصر على الاتحاد بمشاركة حجازي 5 دقيقة | سعودي في الجول
مران الأهلي – عودة الشناوي للقاهرة.. ومرحلة جديدة لتأهيل ديانج وياسر 16 دقيقة | الدوري المصري
جريليش: والدتي تسألني لماذا يطلق علي صافرات الاستهجان 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - مباراتا القمة في السعودية بتحكيم مصري 31 دقيقة | الدوري المصري
سكاي تكشف حقيقة رحيل إندريك من ريال مدريد على سبيل الإعارة ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – الزمالك يتفق مع 4 لاعبين لخوض سوبر اليد الإفريقي.. وسبب تعثر ضم هنداوي والجزيري ساعة | كرة يد
كرة سلة – الأهلي يتعاقد مع البولندية ليليانا لتدعيم فريق السيدات ساعة | كرة سلة
الإصابة تبعد ميتروفيتش عن الهلال لمدة شهر ونصف ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 داليتش: أتمنى أن يكون في بلدي استاد مثل العاصمة.. وهذا أكثر لاعب لفت انتباهي في مصر 2 خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إياد العسقلاني 3 رسالة أخيرة من مودريتش لـ مصر 4 مصدر من بيراميدز يرد عبر في الجول على أزمة عينة رمضان صبحي