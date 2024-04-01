خبر في الجول - مباراتا القمة في السعودية بتحكيم مصري

استقرت رابطة الأندية على إقامة مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري بتحكيم مصري.

وعلم FilGoal.com أن رابطة الأندية المصرية المحترفة استقرت على إقامة مباراتي قمة الدوري في السعودية بتحكيم مصري.

وأن التحكيم المصري لمباراتي القمة هو أحد بنود الاتفاقية التي يتم صياغتها حاليا بين رابطة الأندية والجانب السعودي.

على أن يتم تعيين الحكام بمعرفة لجنة الحكام الرئيسية باتحاد كرة القدم.

وكان الأهلي كشف في وقت سابق عن موافقته بشكل مبدئي لخوض مباراتي القمة في السعودية بعدما تلقى خطابا من اتحاد الكرة يخطره خلاله بذلك.

ومن المفترض أن يلعب الفريقان لقاء الدور الأول المؤجل يوم 15 أبريل الجاري.

ومن المحتمل أن تقرر الرابطة تأجيل المباراة لموعد آخر لاقتراب الأهلي والزمالك من التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية على التوالي.

إذ يلعب الأهلي ذهاب نصف النهائي يوم 19 أو 20 أبريل في حالة عبور عقبة سيمبا، ويلعب الزمالك ذهاب نصف النهائي يوم 21 أبريل في حالة عبور عقبة مودرن فيوتشر.

على أن يقام لقاء الدور الثاني من الدوري بين الفريقين في 25 يونيو المقبل.