سكاي تكشف حقيقة رحيل إندريك من ريال مدريد على سبيل الإعارة

كشفت شبكة سكاي سبورتس حقيقة رغبة نادي ريال مدريد في رحيل إندريك على سبيل الإعارة.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب إلى الملكي الصيف المقبل بعد يبلغ عامه الـ18 بسبب منع القوانين من التعاقد مع لاعبين أقل من 18 عاما خارج الاتحاد الأوروبي.

وأفادت الشبكة أن ريال مدريد يرفض بشكل قاطع رحيل اللاعب البرازيلي على سبيل الإعارة لأي فريق.

وحسب الصحيفة فأن النادي رفض حتى بأن يبدأ مسيرته مع الفريق الثاني -كاستيا- ويجب أن يكون مع الفريق الأول.

ومن المقرر أن ينضم إندريك بداية من 1 يوليو المقبل كما ينص العقد الذي تم التوقيع عليه في ديسمبر 2022.

وفاز منتخب البرازيل على منافسه إنجلترا وديا بهدف دون رد على ملعب ويمبلي في فترة التوقف الدولي الماضي.

وحقق النجم البرازيلي الشاب إندريك العديد من الأرقام القياسية بالهدف الذي سجله مع بلاده في شباك إنجلترا.

اللاعب الذي لم يكمل عامه الـ18 حتى الآن سجل هدفه الأول بقميص منتخب البرازيل بعدما دخل المباراة في الشوط الثاني كبديل.

وأصبح إندريك أصغر لاعب يسجل هدفا لمنتخب البرازيل في القرن الحادي والعشرين.

كما أصبح إندريك أصغر لاعب يسجل هدفا سواء دوليا أو مع النادي في ملعب ويمبلي.

وهو أصغر لاعب يسجل لمنتخب البرازيل بعمر 17 عاما و264 يوما، منذ أن سجل رونالدو الظاهرة في 1994.