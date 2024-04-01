خبر في الجول – الزمالك يتفق مع 4 لاعبين لخوض سوبر اليد الإفريقي.. وسبب تعثر ضم هنداوي والجزيري

أتم نادي الزمالك اتفاقه مع أربعة لاعبين لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد، وكأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك أتم اتفاقه مع ثلاثة لاعبين يلعبون في مركز الظهير الأيسر، هم عمر صادق ظهير أيسر هيليوبليس، والمونتنيجري فوكو بروزان ظهير أيسر الهدى السعودي، والتونسي محمد علي فراد ظهير أيسر كاظمة الكويتي.

وأخيرا، تعاقد الزمالك كذلك مع ميدو العربي لاعب دائرة هيليوبليس.

من جهة أخرى، حاول الزمالك التعاقد مع كريم هنداوي حارس الصفا السعودية لخوض البطولتين، لكن اللاعب كان قد استنفذ الإعارتين المصرح له بهما في الموسم، فلم تتم الصفقة.

وحسبما علم FilGoal.com فقد حاول الزمالك ضم أسامة الجزيري اللاعب التونسي لفريق العربي الكويتي، لكن الصفقة تعثرت بسبب انشغال اللاعب بمباراة هامة في نفس التوقيت مع فريقه.

وتقام منافسات كأس الكؤوس لرجال وسيدات كرة اليد في الجزائر بالفترة من 18 إلى 27 أبريل المقبل.

ويمثل مصر في منافسات الرجال كل من الأهلي والزمالك، بينما يمثل الأهلي مصر في منافسات السيدات.

ويسبق بطولة كأس الكؤوس منافسات السوبر الإفريقي للرجال والسيدات يومي 14 و15 أبريل بالجزائر، ويمثل مصر في الرجال الثلاثي الأهلي والزمالك وسبورتنج، بينما الأهلي فقط في السيدات.

ويتأهل المتوج باللقب إلى كأس العالم للأندية (سوبر جلوب) وكان الأهلي قد حقق لقب النسخة الماضية من السوبر.

وجاءت مجموعات كأس الكؤوس للرجال كالآتي:

المجموعة الأولى: (الأهلي المصري - شبيبة سكيكدة الجزائري - الأبيار الجزائري).

المجموعة الثانية: (ريد ستار الإيفواري - كايمان الكونغولي - أولمبيك عنابة الجزائري)

المجموعة الثالثة (جي إس كيه الكونغو الديمقراطية - وفاق عين توتة الجزائري - البوليس الرواندي)

المجموعة الرابعة: (الزمالك المصري - الترجي التونسي - بي إم سي الكونغولي)

ويسعى الزمالك للحفاظ على لقبه للمرة الثالثة على التوالي بعد التتويج بآخر نسختين أمام الأهلي.

وحقق الزمالك لقب البطولة سبع مرات سابقة بينما الأهلي توج باللقب أربع مرات.

بينما منافسات السيدات:

المجموعة الأولى: (بريميرو دي أجوستو الأنجولي - دي جي إس بي الكونغولي - الأهلي المصري - وفاق عين توتة الجزائري)

المجموعة الثانية (بترو دي لواندا الأنجولي - أوتوهو الكونغولي - أبيدجان الإيفواري - شباب بومرداس الجزائري)

وحققت سيدات الأهلي برونزية النسخة الماضية والتي أقيمت على صالة الأهلي، بينما حقق فريق بترو دي لواندا لقب آخر نسختين.