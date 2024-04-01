كرة سلة – الأهلي يتعاقد مع البولندية ليليانا لتدعيم فريق السيدات

أعلن النادي الأهلي تعاقده مع البولندية ليليانا باناسزاك لتدعيم فريق سيدات كرة السلة.

وأكد خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالأهلي انتهاء إجراءات التعاقد مع ليليانا بعد أن اجتازت الفحوصات الطبية بنجاح.

ويسعى الأهلي لتدعيم الفريق من أجل المنافسة على البطولات حسب الخطة التي وضعها النادي حسب العوضي.

وأوضح العوضي أن التعاقد مع ليليانا جاء بناء على الرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة طارق خيري.