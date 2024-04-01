الإصابة تبعد ميتروفيتش عن الهلال لمدة شهر ونصف

سيغيب الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال عن مباريات فريقه لمدة تصل إلى شهر ونصف.

وتعرض ميتروفيتش للإصابة، ولم يكمل على إثرها مواجهة الشباب التي سجل فيها هدفين يوم السبت ضمن الجولة الـ25 من الدوري السعودي.

وأفاد نادي الهلال في بيان: "أوضحت الأشعة التي أجراها ألكسندر ميتروڤيتش تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية".

وأضاف البيان "سيخضع المهاجم الصربي على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لستة أسابيع".

وسجل ميتروفيتش 22 هدفا بالدوري السعودي، وضعته في المركز الثاني في ترتيب الهدافين.

وذلك بفارق 4 أهداف خلف البرتغالي كريستيانو رونالد، قائد النصر.

أهداف ميتروفيتش قادت الهلال للتربع على قمة الدوري بفارق 12 نقطة عن النصر، لكن فريق الموج الأزرق لعب مباراة أقل.

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