في الجول يكشف موقف الزمالك من إقامة القمة بـ السعودية

يرحب نادي الزمالك مبدئيا بإقامة مباراة القمة ضد الأهلي في السعودية، ولكن بشرط واحد.

حسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك يرحب بإقامة المباراة في السعودية مبدئيا، خصوصا وإن النادي سيحصل على مقابل مادي ضخم.

من جهة أخرى، سيشترط الزمالك عدم تعارض موعد المباراة مع مباريات الفريق في الكونفدرالية.

الزمالك فاز على مودرن فيوتشر مساء أمس الأحد بهدفين مقابل هدف في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ويلعب الزمالك مع فيوتشر يوم الأحد المقبل لقاء الإياب على استاد القاهرة.

وحددت رابطة الأندية يوم 15 أبريل الجاري موعدا لمباراة الزمالك أمام الأهلي في بطولة الدوري المصري.

وإذا تأهل الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، فسيلعب مباراة الذهاب مع الفائز بين دريمز الغاني، والملعب المالي يوم 21 أبريل في القاهرة.