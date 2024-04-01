جراحة ناجحة لـ أوباما في الفك

الإثنين، 01 أبريل 2024 - 21:29

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - فيوتشر - أوباما

أعلن نادي الزمالك خضوع لاعبه يوسف إبراهيم "أوباما" لجراحة ناجحة في الفك صباح اليوم الإثنين، وذلك بعد إصابته أمام مودرن فيوتشر.

يوسف أوباما

النادي : الزمالك

الزمالك

وتعرض أوباما للإصابة خلال مواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

وسيتم تحديد مدة غياب أوباما بعدما يخضع لفحص طبي في الأيام القليلة المقبلة.

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وأصيب أوباما بكسر في الفك خلال الشوط الأول من اللقاء وتم استبداله في الدقيقة 38.

وانتصر الزمالك بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة.

سجل ثنائية الزمالك حمزة المثلوثي وأحمد سيد "زيزو"، وجاء هدف فيوتشر عن طريق علي ياسر.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولي.

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