جراحة ناجحة لـ أوباما في الفك
الإثنين، 01 أبريل 2024 - 21:29
كتب : إبراهيم رمضان
أعلن نادي الزمالك خضوع لاعبه يوسف إبراهيم "أوباما" لجراحة ناجحة في الفك صباح اليوم الإثنين، وذلك بعد إصابته أمام مودرن فيوتشر.
يوسف أوباما
النادي : الزمالك
وتعرض أوباما للإصابة خلال مواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.
وسيتم تحديد مدة غياب أوباما بعدما يخضع لفحص طبي في الأيام القليلة المقبلة.
وأصيب أوباما بكسر في الفك خلال الشوط الأول من اللقاء وتم استبداله في الدقيقة 38.
وانتصر الزمالك بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة.
سجل ثنائية الزمالك حمزة المثلوثي وأحمد سيد "زيزو"، وجاء هدف فيوتشر عن طريق علي ياسر.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولي.
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