سكاي: برشلونة يتجه لعدم تجديد عقدي روبيرتو وألونسو

الإثنين، 01 أبريل 2024 - 21:28

كتب : FilGoal

سيرجي روبيرتو

يتجه نادي برشلونة إلى عدم تجديد عقد الثنائي ماركوس ألونسو وسيرجي روبيرتو لاعب الفريق في الفترة المقبلة.

وينتهي عقد ألونسو وربيرتو بنهاية الموسم الجاري.

ووفقا لشبكة سكاي سبورتس فإن النادي الكتالوني قرر عدم تجديد تعاقد ألونسو بالرغم من وجود بند التجديد التلقائي لمدة عام آخر.

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وشارك ألونسو مع الفريق الكتالوني في 7 مباريات الموسم الحالي ما بين بطولة الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وغاب ألونسو عن 22 مباراة بسبب الإصابة التي أبعدته 105 أيام.

وعلى الجانب الآخر فللنادي أيضا حق التجديد التلقائي لعقد روبيرتو ولكن القرار الأقرب هو عدم تفعيل البند ورحيله نهاية الموسم الحالي.

وأفادت الشبكة أن مستقبل روبيرتو يعتمد بشكل رئيسي على استمرار تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق.

وأعلن تشافي من قبل رحيله من تدريب الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وكان رافا يوستي نائب رئيس النادي قد أقر من قبل بأنه سيحاول إقناع تشافي باستمراره مع الفريق.

وقال يوستي للصحفيين: "سأحاول إقناع تشافي بالبقاء لكن هذا قرار شخصي بالنسبة له، لا تزال هناك مباريات متبقية في الدوري ودوري أبطال أوروبا".

وأضاف "علينا أن نسمح له بالاستمتاع بالمباريات، أتمنى أن يستمر لأننا نتحدث معه عن مشروع طويل الأمد، وليس موسما أو موسمين".

وأكمل "يجب أن نشكر تشافي على ثباته في المراهنة على اللاعبين الشباب من لاماسيا".

ويحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة ويبتعد بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

برشلونة الدوري الإسباني ماركوس ألونسو سيرجي روبيرتو تشافي هيرنانديز
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