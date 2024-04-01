انتهت الدوري السعودي - أهلي جدة (1)-(0) اتحاد جدة.. الدربي أبيض

الإثنين، 01 أبريل 2024 - 20:56

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - اتحاد جدة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية لمباراة أهلي جدة ضد اتحاد جدة في الدوري السعودي.

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انتهت

ق 69: رأسية قوية من بنزيمة يتصدى لها إدوارد ميندي ببراعة.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 34: جوووول فراس البريكان بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء عقب عرضية أرضية من روبيرتو فيرمينو.

سيطرة متبادلة

بداية المباراة

تأخر انطلاق المباراة بسبب الدخان الناتج عن الألعاب الناري

الأهلي الاتحاد أهلي جدة اتحاد جدة
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