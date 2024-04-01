انتهت الدوري السعودي - أهلي جدة (1)-(0) اتحاد جدة.. الدربي أبيض
الإثنين، 01 أبريل 2024 - 20:56
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية لمباراة أهلي جدة ضد اتحاد جدة في الدوري السعودي.
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انتهت
ق 69: رأسية قوية من بنزيمة يتصدى لها إدوارد ميندي ببراعة.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 34: جوووول فراس البريكان بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء عقب عرضية أرضية من روبيرتو فيرمينو.
سيطرة متبادلة
بداية المباراة
تأخر انطلاق المباراة بسبب الدخان الناتج عن الألعاب الناري
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