تشكيل دربي جدة - حجازي يقود النمور.. ومحرز وفيرمينو أساسيان

الإثنين، 01 أبريل 2024 - 20:10

كتب : FilGoal

أحمد حجازي يحتفل بثنائيته مع اتحاد جدة ضد الفيصلي

أعلن مارسيلو جاياردو المدير الفني لاتحاد جدة عن تشكيل فريقه لمواجهة أهلي جدة ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي.

ويقود أحمد حجازي دفاع النمور في دربي مدينة جدة.

وشهد تشكيل العميد ثنائيا هجوميا مكونا من النجم الفرنسي كريم بنزيمة وعبد الرزاق حمد الله الهداف المغربي.

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وجاء تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الفيحاء كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: فيليبي لويس - حسن كادش - أحمد حجازي

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خط الوسط: فواز الصقور - نجولو كانتي - فرحة الشمراني - فيلبي جوتا

خط الهجوم: رومارينيو - عبد الرزاق حمد الله - كريم بنزيمة

فيما يقود الثنائي رياض محرز وروبرتو فيرمينو فريق أهلي جدة.

فيما جاء تشكيل أهلي جدة على النحو التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي - روجر إيبانيز - ميريح ديميرال - عبد الله العمار

خط الوسط: علي الأسمري - فرانك كيسي

خط الهجوم: رياض محرز - آلان سان ماكسيمان - روبرتو فيرمينو

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ويحتل اتحاد جدة المركز الرابع برصيد 46 نقطة.

فيما يحتل أهلي جدة المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

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