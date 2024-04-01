اسكواش - مصطفى عسل يخسر نهائي لندن كلاسيك

الإثنين، 01 أبريل 2024 - 19:51

كتب : FilGoal

مصطفى عسل

خسر مصطفى عسل نهائي بطولة لندن كلاسيك للاسكواش أمام النيوزيلندي بول كول.

وحقق المصنف الثاني على العالم لقب البطولة بعد الفوز في النهائي على عسل المصنف الرابع عالميا بنتيجة 1-3.

وتعرض عسل للإصابة في أواخر الشوط الرابع ليمنح الحكام فرصة إنهاء اللقاء الذي امتد لـ66 دقيقة لصالح منافسه.

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ولعب مصطفى عسل نهائي بطولة لندن كلاسيك للاسكواش بعدما تفوق على الإنجليزي ديكلان جيمس بنتيجة 3 أشواط دون رد في نصف النهائي.

وكانت هانيا الحمامي قد خسرت نهائي بطولة لندن كلاسيك للاسكواش أمام الماليزية المفاجأة سيفاسانجاري سوبرامانيام.

وانتصرت الماليزية الشابة على النجمة المصرية لاعبة وادي دجلة بنتيجة 3-2 في مباراة استمرت 81 دقيقة.

وكانت هانيا المصنفة الثانية على العالم قد تفوقت على نوران جوهر في نصف النهائي بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد.

فيما حققت الماليزية مفاجأة مدوية في ربع النهائي حين أقصت نور الشربيني المصنفة الأولى على العالم.

وباتت الماليزية أول لاعبة خارج العشر لاعبات المصنفات عالميا تنتصر على نور الشربيني منذ 2015.

اسكواش مصطفى عسل هانيا الحمامي
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