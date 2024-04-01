اسكواش - هانيا الحمامي تخسر نهائي لندن كلاسيك أمام مفاجأة البطولة

الإثنين، 01 أبريل 2024 - 18:38

كتب : FilGoal

هانيا الحمامي - اسكواش

خسرت هانيا الحمامي تخسر نهائي بطولة لندن كلاسيك للاسكواش أمام الماليزية المفاجأة سيفاسانجاري سوبرامانيام.

وانتصرت الماليزية الشابة على النجمة المصرية لاعبة وادي دجلة بنتيجة 3-2 في مباراة استمرت 81 دقيقة.

وكانت هانيا المصنفة الثانية على العالم قد تفوقت على نوران جوهر في نصف النهائي بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد.

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فيما حققت الماليزية مفاجأة مدوية في ربع النهائي حين أقصت نور الشربيني المصنفة الأولى على العالم.

وباتت الماليزية أول لاعبة خارج العشر لاعبات المصنفات عالميا تنتصر على نور الشربيني منذ 2015.

ويلعب مصطفى عسل نهائي بطولة لندن كلاسيك للاسكواش بعدما تفوق على الإنجليزي ديكلان جيمس بنتيجة 3 أشواط دون رد في نصف النهائي.

ويلتقي عسل مع النيوزيليندي بول كول في النهائي في الأول من أبريل، وستبدأ المباراة عقب نهاية منافسات السيدات.

هانيا الحمامي اسكواش مصطفى عسل
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